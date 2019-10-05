المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

الأطعمة المخبوزة غير صحية على الإطلاق؛ مثل الحلويات كالكعك أو الكوكيز، وذلك لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكريات الصناعية، لذا استبدل بها الفواكه الطازجة

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

أطعمة مفيدة

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".

عند الحديث عن الأطعمة المضرة التي تؤذي الصحة بشكل كبير، أول ما يأتي في مخيلتنا هو الطعام السريع، ولكن توجد بعض الأطعمة التي تؤذي الصحة أيضًا بشكل كبير، وقد تكون قاتلة في كثير من الأحيان؛ على سبيل المثال، البرجر والبيتزا والمشروبات الغازية، عندما يتم استهلاكها بشكل يومي، حتى في حالة اتباع نظام غذائي