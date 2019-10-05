المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي
الأطعمة المخبوزة غير صحية على الإطلاق؛ مثل الحلويات كالكعك أو الكوكيز، وذلك لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكريات الصناعية، لذا استبدل بها الفواكه الطازجة
تحرير:إسراء سليمان
٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
أطعمة مفيدة
في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
عند الحديث عن الأطعمة المضرة التي تؤذي الصحة بشكل كبير، أول ما يأتي في مخيلتنا هو الطعام السريع، ولكن توجد بعض الأطعمة التي تؤذي الصحة أيضًا بشكل كبير، وقد تكون قاتلة في كثير من الأحيان؛ على سبيل المثال، البرجر والبيتزا والمشروبات الغازية، عندما يتم استهلاكها بشكل يومي، حتى في حالة اتباع نظام غذائي
عند الحديث عن الأطعمة المضرة التي تؤذي الصحة بشكل كبير، أول ما يأتي في مخيلتنا هو الطعام السريع، ولكن توجد بعض الأطعمة التي تؤذي الصحة أيضًا بشكل كبير، وقد تكون قاتلة في كثير من الأحيان؛ على سبيل المثال، البرجر والبيتزا والمشروبات الغازية، عندما يتم استهلاكها بشكل يومي، حتى في حالة اتباع نظام غذائي صحي، فمن السهل أن نتناول مثل هذه الأطعمة الضارة، دون أن ندرك تأثيرها الضار فى صحة الجسم. في ما يلي قائمة بالأطعمة التي من الأفضل عدم استهلاكها يوميا إذا كنت ترغب في الحفاظ على الصحة في معدلات مثالية:
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1- الملح
على الرغم من أن الصوديوم ضروري للجسم، كما أنه يستخدم في صنع الطعام، فإنه قد يكون له بعض الآثار الضارة، إذ إن المفتاح الصحي هنا هو تناوله بكميات معتدلة، فيمكن أن تؤدي الزيادة في الصوديوم إلى عدد من المضاعفات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وأمراض القلب وهشاشة العظام وسرطان المعدة، وتحتوي معظم الأطعمة التي يتم تناولها على كمية كبيرة من الصوديوم، لذلك قد يجب التفكير في تقليل تناول الطعام بالخارج، من أجل الحفاظ على صحتك من الأمراض التي ذكرناها مسبقًا، ويمكنك أيضًا التوقف عن تناول الملح لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع لتقليل آثاره الضارة.
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2- العصائر
توجد أنواع عديدة من العصائر، ولكن الأكثر ضررًا هو العصائر التجارية أي محلية الصنع، حيث تتم تعبئة العصائر التجارية بالسكر والنكهات الاصطناعية والكثير من السعرات الحرارية، ما يجعلها غير صحية مثل معظم المشروبات الغازية، ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه الأنواع من العصائر لا تحتوي على ألياف غذائية، وبالتالي لا تقدم قيمة غذائية لمستهلكيها، وهو أمر ضروري لزيادة معدلات الشبع وصحة الأمعاء، وإذا كنت ترغب في الاستمتاع بزجاجة من العصير من وقت لآخر، فعليك اختيار الفواكه الكاملة أو الخضراوات للحصول على فوائد صحية.
3- الفواكه المجففة
في حين أن الفواكه المجففة يطلق عليها اسم أطعمة فائقة، لأنها غنية بمعدلات عالية من العناصر الغذائية، فإنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، أكثر من كونها صحية. من الجيد تناول الفواكه الجافة قبل التمرين للحصول على قيمة غذائية عالية، فيمكنك حرقها خلال النشاط البدني؛ على سبيل المثال، التمر والمشمش والتين والخوخ، ولكن إذا كنت تستهلكها كل يوم؛ قبل النوم على سبيل المثال، فقد تستهلك سعرات حرارية غير ضرورية.
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4- السلع المخبوزة
غالبًا ما تجد السلع المخبوزة مثل الكعك والكوكيز من الأطعمة التي لا تستطيع مقاومتها، ومع ذلك فإن الأطعمة المخبوزة غير صحية على الإطلاق؛ مثل الحلويات أو الشوكولاتة، حيث إنها تحتوي على معدلات عالية من السكريات الصناعية، وعلى الرغم من أنه يجب عدم التوقف عن تناولها تمامًا، فإنه يجب تجنبها أو على الأقل تقليلها، حيث لا تحتوي الأطعمة المخبوزة على نسبة عالية من السكر فحسب، بل إنها لا تحتوي أيضًا على أي عناصر مغذية، ما يمثل مزيجًا من السكر العالي والسعرات الحرارية غير المفيدة.