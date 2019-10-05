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المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

الأطعمة المخبوزة غير صحية على الإطلاق؛ مثل الحلويات كالكعك أو الكوكيز، وذلك لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكريات الصناعية، لذا استبدل بها الفواكه الطازجة
تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
أطعمة مفيدة
أطعمة مفيدة
في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
عند الحديث عن الأطعمة المضرة التي تؤذي الصحة بشكل كبير، أول ما يأتي في مخيلتنا هو الطعام السريع، ولكن توجد بعض الأطعمة التي تؤذي الصحة أيضًا بشكل كبير، وقد تكون قاتلة في كثير من الأحيان؛ على سبيل المثال، البرجر والبيتزا والمشروبات الغازية، عندما يتم استهلاكها بشكل يومي، حتى في حالة اتباع نظام غذائي
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استخدام-بدائل-للأطعمة

3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
نظام-غذائي-نباتي

من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
الايس-كريم

لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
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