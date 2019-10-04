جريمة

ارتفاع حالات تسمم الفسيخ لـ50 مصابًا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب، بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 50 حالة تسمم، استقبلها المركز من عدة محافظات هي «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ» منذ بدء الأزمة، إذ قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 7 حالات جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذين استقبلهم المركز منذ 6 أيام إلى 50 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 عامًا لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
وأضافت مديرة المركز، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه منذ بدء الأزمة تم إعطاء المصل المضاد للسموم لنحو 22 حالة من أصل 50 بتكلفة تبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه تتحملها الدولة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات لم تستدعِ الحصول على جرعة من المصل. وأشارت إلى أنه تم تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لكل
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كمين-شرطه-في-سيناء

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا واستشهاد رجال شرطة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على شبكة الإنترنت، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.. وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
سمك (1)

ضبط 6 طن سمك فاسد وسام في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط 6 طن من السمك الفاسد وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بينهم نصف طن من سمكة الأرنب السامة، بحوزة تاجر بباب شرق و3 طن و 350 كيلو جرام، تم التحفظ عليها بدائرة الجمرك، و2 طن بحي العطارين، إذ قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن إدارة تموين حي الجمرك بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشي منطقة غرب ووسط الدلتا قاموا بشن حملة على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي، وفحصوا إحدى ثلاجات حفظ الأسماك التي تحوي على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
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فسيخ

بسبب الفسيخ.. وفاة أول حالة بالتسمم في الإسكندرية

توفيت أول حالة مصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ الفاسد عقب وصولها إلى مركز السموم التابع إلى كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن المركز وفاة أول حالة لسيدة تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ وأرجع المركز سبب الوفاة لتناولها فسيخ فاسد وإصابتها بشلل رئوي وضيق فى التنفس رغم دخولها غرفة العناية المركزة، فيما ارتفعت أعداد الحالات المصابة بسبب التسمم لنحو 32 حالة خلال 4 أيام فقط، جميعهم مصابين بالتسمم الغذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.
تسمم

ضحايا الفسيخ.. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم في الشرقية

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ"، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وأخذ عينات من القيء والإسهال لتحليلها. وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية استقرار الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة الرعاية الصحية لجميع الحالات مشيرا إلى أن الوضع الصحي للحالات مستقرة.
فسيخ (1)

تسمم ربة منزل بسبب وجبة فسيخ في البحيرة

أصيبت ربة منزل، اليوم الإثنين، بحالة تسمم إثر تناولها وجبة فسيخ بالمنزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقلها إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الفسيخ المسمم في عدد من المحافظات المجاورة، بعد نفوق أكثر من 40 طن أسماك في نهر النيل فرع رشيد، واستغل الصيادين هذه الظاهرة وجمعوا الأسماك النافقة وخزنوها لتصبح فسيخ، ما أدى إلى وقوع حالات التسمم بسبب عدم صلاحية الأسماك، وتم شن حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالبحيرة على الأسواق قبل تداوله بين المواطنين.
حبس-كلابشات

ضبط صاحب معهد تعليمي غير مرخص يمنح شهادات مزورة

حلم الثراء السريع راوده منذ صغره وعرف طريق المال عبر إنشاء معهد تعليمي، ومع نهمه الشديد للمال وقع في دائرة الاتهام، ورغم ذلك لم ييأس من تحقيق حلمه بأن تفكيره دله إلى جمع أموال من الطلاب بحجة حصولهم على شهادات من المعهد، قبل أن يفاجئ الطلاب بعدم وجود شهادات، وحرروا ضده عدة بلاغات تتهمه بالنصب. البداية بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الأموال العامة يفيد بورود بلاغات من طلاب بنصب صاحب معهد تعليمي عليهم والاستيلاء منهم على أموال مقابل حصولهم على شهادات تخرج من المعهد.
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