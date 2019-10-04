ارتفاع حالات تسمم الفسيخ لـ50 مصابًا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

صورة أرشيفية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب، بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 50 حالة تسمم، استقبلها المركز من عدة محافظات هي «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ» منذ بدء الأزمة، إذ قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 7 حالات جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذين استقبلهم المركز منذ 6 أيام إلى 50 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 عامًا لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.

وأضافت مديرة المركز، خلال تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه منذ بدء الأزمة تم إعطاء المصل المضاد للسموم لنحو 22 حالة من أصل 50 بتكلفة تبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه تتحملها الدولة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات لم تستدعِ الحصول على جرعة من المصل. وأشارت إلى أنه تم تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لكل