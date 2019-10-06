الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

إذا كنت تعتقد أن عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يجعلك مترنحًا فقط في الصباح، فهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف كبير وملحوظ في الهرمونات

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الهرمونات

تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".

تلعب الهرمونات دورا مهما في الحفاظ على العمليات التي تحدث في الجسم، كما أنها تضمن له صحة جيدة، فهي تقوم بدور المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم، وتتمثل الهرمونات في الأنسولين والأستروجين والدوبامين، كما توجد هرمونات مهمة مسؤولة عن الحالة المزاجية، ونمو الشعر والوزن، ومعدلات الخصوبة والطاقة والغضب والتوتر