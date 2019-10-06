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الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

إذا كنت تعتقد أن عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يجعلك مترنحًا فقط في الصباح، فهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف كبير وملحوظ في الهرمونات
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الهرمونات
الهرمونات
تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
تلعب الهرمونات دورا مهما في الحفاظ على العمليات التي تحدث في الجسم، كما أنها تضمن له صحة جيدة، فهي تقوم بدور المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم، وتتمثل الهرمونات في الأنسولين والأستروجين والدوبامين، كما توجد هرمونات مهمة مسؤولة عن الحالة المزاجية، ونمو الشعر والوزن، ومعدلات الخصوبة والطاقة والغضب والتوتر
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أطعمة تؤذي المخ

احمِ مخك من الأمراض العصبية بـ4 نصائح

المخ من الأجزاء الحساسة في أجسامنا؛ لذا ينصح دائمًا بممارسة الأنشطة العقلية، التي تزيد من قدرة العقل على الإنتاج، بجانب ذلك توجد بعض الأطعمة الصديقة للمخ؛ على سبيل المثال، الأفوكادو والكركم والبيض، كما أن الأسماك الدهنية تلعب دورا كبيرا؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقوي الذاكرة وتنشط المخ بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات السيئة، التي تدمر خلايا المخ، كعدم شرب كميات كافية من السوائل. وذلك نقلا عن "daily health post".
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بدون أدوية.. علاجات منزلية لآلام الأسنان أثناء الحمل

إن إحدى المشكلات غير المتوقعة في الحمل هي ألم الأسنان أو الحساسية ولكن مع عادات الأسنان الجيدة وزيارة طبيب الأسنان يمكنك الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك. والخبر السار هو أن مشاكل الأسنان الناشئة أثناء الحمل غالبًا ما تكون قصيرة العمر وتتحسن بعد الولادة -عندما تعود مستويات هرمونك إلى طبيعتها- لا يمكنك التحكم في التغييرات التي يتعرض لها جسمك أثناء الحمل ولكن يمكنك التحكم في مدى العناية بأسنانك، حددي موعدًا لتنظيف الأسنان بانتظام خلال فترة الحمل وأخبري طبيبك عن أي ألم في الأسنان.
الأرق-وامراض-القلب

دراسة: النوم غير المنتظم ضار من أجل التمثيل الغذائي

تشير دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم غير منتظم يمكن أن يزعج عملية الأيض، لكن الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب. تابع علماء الأبحاث مجموعة تضم آلاف الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 و84 عامًا تقريبًا، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم. كما قال يان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "كل ساعة تستيقظها في الليل وباختلاف المواعيد في وقت النوم أو مدته، فإن جميعها لديها تأثيرات سلبية مضاعفة في عملية الأيض".
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