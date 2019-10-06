الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

إذا كنت تعتقد أن عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يجعلك مترنحًا فقط في الصباح، فهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف كبير وملحوظ في الهرمونات
تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
تلعب الهرمونات دورا مهما في الحفاظ على العمليات التي تحدث في الجسم، كما أنها تضمن له صحة جيدة، فهي تقوم بدور المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم، وتتمثل الهرمونات في الأنسولين والأستروجين والدوبامين، كما توجد هرمونات مهمة مسؤولة عن الحالة المزاجية، ونمو الشعر والوزن، ومعدلات الخصوبة والطاقة والغضب والتوتر
تلعب الهرمونات دورا مهما في الحفاظ على العمليات التي تحدث في الجسم، كما أنها تضمن له صحة جيدة، فهي تقوم بدور المواد الكيميائية الطبيعية في الجسم، وتتمثل الهرمونات في الأنسولين والأستروجين والدوبامين، كما توجد هرمونات مهمة مسؤولة عن الحالة المزاجية، ونمو الشعر والوزن، ومعدلات الخصوبة والطاقة والغضب والتوتر والقلق، وبناءً على ذلك، نظام الغدد الصماء يعمل بشكل متوازن، من أجل السيطرة على توزيع الهرمونات، وعندما يوجد خلل أو نقص ما في أي هرمون، يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات صحية عديدة، تجعل الأشخاص يذهبون على الفور إلى الطبيب من أجل الاطمئنان على صحتهم.
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ومع ذلك فالمعالجات الصناعية ربما لا تعمل دائمًا بشكل فعال في كثير من الحالات، وقد يكون لها آثار جانبية، فلا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها، لتحقيق التوازن بين الهرمونات الخاصة بك، وفي ما يلي بعض الطرق البسيطة التي تساعدك، دون تناول العقاقير الطبية:
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1- تناول طعاما صحيا
عندما تتناول طعاما صحيا، ينعكس ذلك على صحتك بشكل كبير، أما عندما تتبع نظاما يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاج لها الجسم، فتظهر الأعراض الأولية على نظام الغدد الصماء، ولكي تضمن ألا تكون الهرمونات مفرطة النشاط أو غير نشطة على الإطلاق، من المهم استهلاك العناصر الغذائية المهمة التي ترغب فيها.
يجب أن يحتوي الطبق على كمية وفيرة من البروتين والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، إضافة إلى التقليل من استهلاك الكربوهيدرات والسكريات، وفي نفس الوقت، يجب أن يشتمل النظام الغذائي الخاص بك على الدهون الصحية، التي تعزز من إنتاج الهرمونات، كما أن الإفراط في استهلاك أطعمة مثل منتجات الألبان والكافيين قد يؤدي إلى خلل هرموني أو عدم توازن في الهرمونات، وفي نفس التوقيت، الشاي الأخضر مفيد بشكل كبير، حيث يعد مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة التي يحتاج إليها الجسم، كما يعمل بفاعلية كبيرة في إدارة مستويات الكورتيزول في الجسم.
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2- ممارسة الرياضة بانتظام
لا تساعد التمرينات الرياضية فقط في الحفاظ على رشاقة جسمك، بل إنها تضمن لك معدلات عالية من التوازن الهرموني، فعليك ممارسة الرياضة بانتظام، من أجل مكافحة الدهون المتراكمة في الجسم، والتعزيز من إنتاج الهرمونات المضادة للاكتئاب، إضافة إلى زيادة حساسية الأنسولين، كما تعد التمارين الرياضية وتمارين التحمل مفيدة للغاية في تحسين مستويات الهرمونات.
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3- الحصول على قدر كافٍ من النوم
إذا كنت تعتقد أن عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم يجعلك مترنحًا فقط في الصباح، فهذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه قد يؤدي أيضًا إلى تلف كبير وملحوظ في الهرمونات، ومن ثم من المهم إعطاء أولوية كبيرة للنوم، فعندما تأخذ غفوة، يعمل جسمك على مكافحة السموم، حيث يعيد شحن الجسم بالهرمونات المهمة، وعندما لا تحصل على نوم كافٍ، فإنك تخاطر بصحتك.