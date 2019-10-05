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من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

أصبح الحد من الاستهلاك العالمي للحوم إستراتيجية لمكافحة تغير المناخ؛ وذلك لأن ما يصل إلى 58% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الطعام يأتي من اللحوم والبيض
تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
نظام نباتي
نظام نباتي
انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
إضافة الخضراوات تقلل من مبيعات اللحوم درس باحثون من جامعة كامبريدج البيانات على آلاف الوجبات، ما عدا السلطات والسندوتشات، من أجل التركيز على تأثير كمية الخيارات النباتية المعروضة بالفعل فى احتمال تناول وجبة خالية من اللحوم في الغداء والعشاء، ومن ناحية أخرى، رصد الباحثون تأثير مضاعفة الاختيارات ذات
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المخبوزات والعصائر.. أطعمة تجنب تناولها بشكل يومي

في كل يوم نبحث عن الأطعمة المفيدة، التي تمدنا بالعناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها؛ على سبيل المثال، يوصى دائما بتناول الخضراوات الورقية والفواكه، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات، وننسى أن هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها، حتى نحمي أنفسنا من الأمراض، والزيادة غير الصحية في الوزن؛ على سبيل المثال، يجب تجنب تناول الأملاح، حتى لا تسبب آلاما في القدمين، ومن المحتمل أن ينتج عنها تكوّن حصوات، كما أن الإفراط في الفواكه المجففة يؤدي إلى زيادة الوزن، نقلًا عن "times of india".
استخدام-بدائل-للأطعمة

3 خرافات غذائية تؤدي إلى زيادة دهون البطن

حياتنا سريعة، لا يوجد وقت للتفكير في الطعام الذي نتناوله، نعود من العمل في ساعة متاخرة، وبعد ذلك نخلد للنوم، لنستعد لليوم التالي، وفي نفس الوقت، نرغب في اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتنا من جانب، ومن جانب آخر، نحصل على جسم مثالي كما نود، ولكن نقوم ببعض الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الدهون بشكل كبير في منطقة البطن، على سبيل المثال نعتقد إن تناول أطعمة غذائية تحتوي على معدلات منخفضة من الكربوهيدرات، يساعد على فقدان سريع للوزن، وذلك نقلًا عن "dailyhealthpost".
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لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
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مرضى-القلب-في-رمضان

يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
تساقط-الشعر

لماذا تساقط الشعر قد يكون علامة تحذيرية لك؟

فقدان الشعر أمر سيئ بالنسبة للعديد من الفتيات فالشعر تاج الرأس، وفي الوقت الذي تذهبين فيه للاستحمام، فتجدين الكثير من الشعر على الأرض أو عند تمشيطه تجدين كتلا بداخل المشط، وبالتالي تصابين بالحزن. الأمر العادي لأي امرأة فقدان ما يعادل 50- 100 شعرة في المتوسط، ولكن عندما يزيد الأمر عن الحد يصبح هناك مشكلة، حيث يمكن أن يؤثر تساقط الشعر على فروة رأسك أو جسمك بالكامل، كما يمكن أن يكون نتيجة الوراثة، والتغيرات الهرمونية، والحالات الطبية أو الأدوية، لذا تعرفي على السبب الرئيس وفقا لما ذكره موقع DailyHealthPost.
فواكهة-للكيتو

تناول هذه الفاكهة الحارقة للدهون.. الكمثرى تشبعك

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن ما تأكله مهم للغاية مثل ما تتوقف عن تناوله، وعلى الرغم من أن الفاكهة تحتوي على الكثير من السكريات، فهناك أنواع مختلفة منها تساعد في الحرق كما تمنعك من الإفراط في تناول الحلويات. وجدت الأبحاث الأكاديمية أن تناول الفاكهة يرتبط إيجابيا بفقدان الوزن، حيث تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وفي نفس الوقت مليئة بالمغذيات التي تساعد على الشبع لأطول فترة ممكنة، ولأن هناك فاكهة معينة لديها القدرة على حرق الدهون بكل كفاءة، فعليك معرفتها وفقا لما ذكره موقع Food World Blog.
اليوجا الساخنة

اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
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