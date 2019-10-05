من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

أصبح الحد من الاستهلاك العالمي للحوم إستراتيجية لمكافحة تغير المناخ؛ وذلك لأن ما يصل إلى 58% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الطعام يأتي من اللحوم والبيض

تحرير:فيروز ياسر ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

نظام نباتي

انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية. وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.

إضافة الخضراوات تقلل من مبيعات اللحوم درس باحثون من جامعة كامبريدج البيانات على آلاف الوجبات، ما عدا السلطات والسندوتشات، من أجل التركيز على تأثير كمية الخيارات النباتية المعروضة بالفعل فى احتمال تناول وجبة خالية من اللحوم في الغداء والعشاء، ومن ناحية أخرى، رصد الباحثون تأثير مضاعفة الاختيارات ذات