من أجل بيئتك وصحتك| استبدل الأطعمة النباتية باللحوم

أصبح الحد من الاستهلاك العالمي للحوم إستراتيجية لمكافحة تغير المناخ؛ وذلك لأن ما يصل إلى 58% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الطعام يأتي من اللحوم والبيض
انتشرت في الآونة الأخيرة دراسات عديدة تكشف عن أهمية اتباع النظام النباتي وتقليل كميات اللحوم التي يتناولها الأشخاص، ولكن كان التساؤل الأكثر أهمية عن كيفية مساعدة الجميع على تناول كميات أقل من اللحوم، ولأن استبدال الخضراوات باللحوم معادلة صعبة، فإن دراسة حديثة تكشف عن حل سهل نسبيا لتوفير مزيد من الخيارات النباتية.
وجدت الدراسة أن مجرد زيادة توافر الأطعمة النباتية تقلل بشكل كبير من نسبة مبيعات الوجبات الغنية باللحوم دون الإضرار بمبيعات الأغذية الإجمالية، وذلك حسبما ذكر موقع Health line.
إضافة الخضراوات تقلل من مبيعات اللحوم
درس باحثون من جامعة كامبريدج البيانات على آلاف الوجبات، ما عدا السلطات والسندوتشات، من أجل التركيز على تأثير كمية الخيارات النباتية المعروضة بالفعل فى احتمال تناول وجبة خالية من اللحوم في الغداء والعشاء، ومن ناحية أخرى، رصد الباحثون تأثير مضاعفة الاختيارات ذات
إضافة الخضراوات تقلل من مبيعات اللحوم
درس باحثون من جامعة كامبريدج البيانات على آلاف الوجبات، ما عدا السلطات والسندوتشات، من أجل التركيز على تأثير كمية الخيارات النباتية المعروضة بالفعل فى احتمال تناول وجبة خالية من اللحوم في الغداء والعشاء، ومن ناحية أخرى، رصد الباحثون تأثير مضاعفة الاختيارات ذات الأصل النباتي فى مبيعات اللحوم.
أظهرت النتائج أن نسبة الوجبات النباتية المبيعة ارتفعت من 41- 79% عندما زادت الكافيتريات من عدد الخيارات النباتية وكان لها تأثير ضئيل فى إجمالي المبيعات.
كيف تؤثر نسبة الاختيارات فى القرارات؟
يختار الأشخاص تناول كميات أقل من اللحوم عندما تتوافر خيارات الخضراوات، وتقول ليزلي فيلوز، أستاذة علم الأعصاب في جامعة مكجيل: "عندما يتخذ الأشخاص خيارا، فإنهم يتأثرون بالبدائل الأخرى المتاحة، وذلك لأن من طبيعة البشر النظر إلى ما هو متاح في الوقت الحالي، وترتيب الأشياء حسب التفضيل واختيار أفضل ما يبدو في الوقت الحالي".
كما أضافت: "عندما تتوافر وجبة واحدة خالية من اللحوم، يفكر الأشخاص في التركيز على الخيارات النباتية حتى وإن لم يكونوا نباتيين في الأصل، وذلك لأن نسبة الخيارات النباتية قد تسمح لطعام العشاء بتقييم مدى رضاهم المحتمل عن جميع الوجبات، بغض النظر عما إذا كان لديهم اللحوم أم لا، كما قد يتوقفون عن التفكير في الأمر على أنه نظام نباتي، بل إنه غذاء صحي".
من المهم معرفة فوائد الوجبات النباتية
أصبح الحد من الاستهلاك العالمي للحوم إستراتيجية لمكافحة تغير المناخ، وذلك لأن ما يصل إلى 58% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الطعام يأتي من اللحوم والبيض وتربية الأحياء المائية ومنتجات الألبان، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ من انبعاثات الخضراوات.
وقالت سينثيا ساس، إخصائية تغذية: "السبب الرئيسي في رغبة بعض الأشخاص في تناول كميات أقل من اللحوم هو المخاوف البيئية، حتى لو كان بوسعهم تحمل تكلفة اللحوم، فإنهم ما زالوا يريدون تقليل استهلاكها بسبب تأثيرها فى الكوكب".
بعيدا عن انخفاض تناول اللحوم من أجل الحفاظ على البيئة، فعلى كل شخص التفكير في الفوائد الصحية لتقليل اللحوم قدر الإمكان؛ وذلك لأن الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم يميلون إلى أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ووزنهم أقل من أقرانهم الذين يتناولون اللحوم.
وأعلنت أن هناك القليل من الأدلة على أن تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء يُحسن الصحة، لكن الخبراء يقولون إنه لا يزال تناول نظام غذائي غني بالخضراوات خيارا صحيا أكثر من اتباع نظام غذائي مليء باللحم البقري.
تناول كميات أقل من اللحوم دون الشعور بالحرمان
عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن اللحوم، فيجب عليك التأكد من أنك لا تزال تلبي احتياجاتك الغذائية وتغذي أطباقك بأطعمة مرضية حتى يكون النظام الغذائي غنيا بجميع العناصر الغذائية.
وقالت أليسا بايك، إخصائية التغذية: "في أي وقت نقوم فيه بتقييد استهلاكنا، من المحتمل أن نشعر بالحرمان، حتى لو كان معظمه نفسيا، ولهذا حاول التركيز على النباتات التي يمكنك إضافتها بدلا من تناولها في اللحوم".
كما نصحت بإضافة مصدر آخر للبروتين والدهون الصحية ونوع معين من الحبوب إلى جانب أي نبات تضيفه في كل وجبة طعام من أجل الشعور بالشبع.