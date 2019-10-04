بعد هجوم جنش.. تصاعد الأزمة بين أمير مرتضى والحارس

رد أمير مرتضى على محمود جنش حارس الزمالك، بعد المفاجأة التي فجرها الأخير صباح اليوم بشأن عدم الحصول على مقدم تعاقده في الموسم الجديد ما نتج عنه مشادة كلامية ساخنة
أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه محمود عبدالرحيم "جنش" اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وقال فيه:" "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".
تصرحات جنش آثارت غضب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، الذي قام هو الآخر بالرد على جنش، في التعليقات عبر حساب الأخير على انستجرام قائلاً:" أحب أرد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام في الاعلام
تصرحات جنش آثارت غضب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، الذي قام هو الآخر بالرد على جنش، في التعليقات عبر حساب الأخير على انستجرام قائلاً:" أحب أرد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام في الاعلام والسوشيال ميديا بس هرد عليك".
وأضاف أمير قائلاً:"لا السبب مش إصابتك طبعا يا كابتن..تقدر تسأل كل زمايلك على مقدم الموسم الجديد حصلوا عليه ولا لأ!! جميع اللاعيبن بإستثناء اتنين لاعيبة فقط هما اللي حصلوا على المقدم علشان كان عندهم ظروف طارئة".
وأضاف:"يعني مثلا فرجاني وبوطيب طارق حامد ومحمود علاء والونش ومحمد حسن وزيزو وعمر السعيد وعبدالله جمعة وأوباما وغيرهم لسه مخدوش مقدم الموسم الجديد".
وتابع: "أما بالنسبة للصفقات الجديدة فالطبيعي أن يقبض المقدم مع التوقيع وفي برضه ناس لسه مقبضتش وقالو مفيش مشكلة نقبض مع زمايلنا، بما أنك سألت عن السبب قدام الناس، فأحب أقولك أن الشركة الراعية متأخرة في دفع مستحقات كل الأندية حتى المقاصة كانت مش هتذيع الماتش بسبب مستحقاتهم".
وأردف: "تقدر تسأل زمايلك في أندية ثانية باستثناء بيراميدز.. عقود الرعاية والبث التلفزيوني هي 90% من موارد النادي.. كان ممكن نبيع طارق حامد أو محمود علاء أو فرجاني وندخل فلوس كتير للنادي، وساعتها مكانش هيكون في أزمة سيولة بس ده كان ضد مصلحة الفريق، كان ممكن منشتريش عواد وأبو جبل وأوناجم وبن شرقي بالمبالغ دي ونجيب بدائل أرخص ونوفر فلوس".
واختتم: "بالإضافة لمديونيات أكثر من 5 مليون دولار على الزمالك اتدفعوا كلهم السنة دي ومشاكل مع الفيفا عقوبتها خصم نقاط ووقف شراء وبيع لاعبين لمدة 3 مواسم في حالة عدم السداد، واخرها كان من يومين على العموم أنت من كباتن الفريق والمفترض أنك تستحمل زي ما زمايلك مستحملين، أيه المشكلة فلوس تتأخر كام يوم!! زي ما الموسم اللي فات كنتوا بتاخدوا 4 و5 أضعاف المكافأت.. بتمنالك الشفاء".
من جانبه، رد جنش على تعليق أميرت مرتضى قائلا: "لدي ظروف أيضا واتصلت بك كثيرًا وطلبت من وكيلي أن يتصل بك، واتصلت بكابتن أحمد زاهر (إداري الفريق)، وجئت إلى النادي وحضرتك تركتني 6 ساعات حتى أحصل على 200 ألف جنيه، وفي النهاية حضرتك اتصلت بوكيلي وطلبت منه أن يدفع لي 150 ألف جنيه من جيبه الخاص".
وأكمل حارس الزمالك: "وللعلم أيضا، عقدي ليس كبيرا مثل أغلب اللاعبين الذين ذكرتم أسمائهم، وعندي سؤال، هل هناك مَن استحمل النادي أكثر مما استحملت؟ هذا ليس كلامي بل كلام حضرتك معي.. أمر آخر، من المفترض حين أتعرض لإصابة أن يكون الزمالك أكثر ناد داعم لي ويقف جانبي، أليس كذلك؟".
وتعرض جنش لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019، ويوجد صاحب الـ32 عامًا في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، قبل عودته للملاعب مرة أخرى.
وهاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب قبوله زيارة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا في ألمانيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "أخطاء جنش أصبحت عديدة وليس مقبولًا أن يستقبل لاعبًا باع النادي، ولا أفهم لماذا يتمسح كهربا في الزمالك بعد أن تخلى عنه، ورفض البقاء وهرب إلى البرتغال!".