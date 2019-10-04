بعد هجوم جنش.. تصاعد الأزمة بين أمير مرتضى والحارس

رد أمير مرتضى على محمود جنش حارس الزمالك، بعد المفاجأة التي فجرها الأخير صباح اليوم بشأن عدم الحصول على مقدم تعاقده في الموسم الجديد ما نتج عنه مشادة كلامية ساخنة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أمير مرتضى

أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه محمود عبدالرحيم "جنش" اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وقال فيه:" "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة". وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".

تصرحات جنش آثارت غضب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، الذي قام هو الآخر بالرد على جنش، في التعليقات عبر حساب الأخير على انستجرام قائلاً:" أحب أرد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام في الاعلام