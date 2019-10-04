رياضة

بعد هجوم جنش.. تصاعد الأزمة بين أمير مرتضى والحارس

رد أمير مرتضى على محمود جنش حارس الزمالك، بعد المفاجأة التي فجرها الأخير صباح اليوم بشأن عدم الحصول على مقدم تعاقده في الموسم الجديد ما نتج عنه مشادة كلامية ساخنة
تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه محمود عبدالرحيم "جنش" اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وقال فيه:" "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة". وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".
تصرحات جنش آثارت غضب أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، الذي قام هو الآخر بالرد على جنش، في التعليقات عبر حساب الأخير على انستجرام قائلاً:" أحب أرد عليك قدام الناس علشان حقك وحقهم يعرفوا لأنك سألتني قبل كدة ورديت عليك بيني وبينك لما جيتلك البيت ورغم أن نظام الفريق منع الكلام في الاعلام
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
مران الزمالك

مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
ميتشو

ميتشو يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز على بطل السنغال

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء، المقام حالياً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، إذ طالب المدير الفني اللاعبين بغلق ملف مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري نهائياً، والتركيز على مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشرح للاعبين أهمية المواجهة الإفريقية، وضرورة تحقيق المكسب في اللقاء، من أجل ضمان التواجد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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