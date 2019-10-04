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«تخصيص فرص عمل».. العراق يناقش غدًا مطالب المتظاهرين

تحرير:وكالات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة "سائرون" 54 مقعدا من أصل 329 النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب. وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد
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تظاهرات العراق

تظاهرات العراق.. سقوط القتلى مستمر والأمن يتهم «قناصة مجهولين»

واصل المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"، وهي التطورات التي تزامنت مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.
محمد-الناصر (2)

الرئيس التونسي يحذر من استمرار حبس نبيل القروي

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية، وحازت على تقدير المراقبين سواء من تونس أو خارجها، مضيفا في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الجولة أفرزت أيضات مشكلة تمثلت في وجود أحد المرشحين الفائزين بالسجن، مشيرا إلى نبيل القروي، مؤكدا أن استمراره في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي ومصداقية تونس وصورتها في الخارج، خاصة وأن "سجنه محور اهتمام وانتقاد واستفسار على الصعيدين الداخلي والخارجي".
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، إذ أكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. من جانبه أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون. وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران إسرائيلية، الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادته مصادر طبية، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

الكويت تُحذر مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة المظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية في بيان رسمي، بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة. وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة.
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تظاهرات العراق

الكويت تُحذر مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة المظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية في بيان رسمي، بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة. وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة.
تظاهرات العراق

هل تقف «أجندات خارجية» خلف التظاهرات العراقية؟

يبدو أن العراق، ذلك البلد الذي مزقته الحرب، سيكون على موعد مع جولة جديدة من عدم الاستقرار، في ظل تواصل الانتفاضة التي بدأها العراقيون منذ يومين والمستمرة حتى الآن وأدت إلى سقوط نحو 10 قتلى وأكثر من 300 جريح، حيث يشتعل الشارع العراقي غضبا من سياسات الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي. ويعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعًا مستمرا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة الـ12 في لائحة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية. السلطات العراقية أعلنت حظر التجول في عدد من المدن، وحجبت بعض منصات التواصل الاجتماعي.
نفجير في العراق

مقتل شخص وإصابة 200 آخرين خلال تظاهرات بالعراق

أصدرت خلية الإعلام الحكومي العراقية، بيانًا بشأن تظاهرات اليوم في بغداد والمحافظات، حيث أعلنت وزارة الصحة وفاة شخص وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الأمنية خلال التظاهرات. وأوضحت الخلية في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد وعددًا من المحافظات شهدت انطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
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