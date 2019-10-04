«تخصيص فرص عمل».. العراق يناقش غدًا مطالب المتظاهرين

تحرير:وكالات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

احتجاجات العراق

يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتلة "سائرون" 54 مقعدا من أصل 329 النيابية المدعومة من تياره بتعليق عملها في البرلمان لحين صدور برنامج حكومي يلبي مطالب الشعب. وبدأت الاحتجاجات، الثلاثاء الماضي، من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد