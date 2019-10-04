زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

زين الدين زيدان

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".

ورد المدرب الفرنسي على الانتقادات التي تواجه الفريق بعدما استهل مشواره في دوري الأبطال، بهزيمة مدوية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ثم تعادل أمام كلوب بروج، بهدفين لمثلهما، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، قائلًا:"نعلم كيف هو الوضع ولسنا في حالة سيئة كما يصورها البعض.. هذا ريال مدريد

ورد المدرب الفرنسي على الانتقادات التي تواجه الفريق بعدما استهل مشواره في دوري الأبطال، بهزيمة مدوية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ثم تعادل أمام كلوب بروج، بهدفين لمثلهما، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، قائلًا:"نعلم كيف هو الوضع ولسنا في حالة سيئة كما يصورها البعض.. هذا ريال مدريد ولن يتغير شيئا مهما قيل".



وعن مواجهة غرناطة، قال:" الفريق يقدم موسم جيد، ونريد أن نقدم أمامه مباراة جيدة على الرغم من ضيق الوقت بسبب ضغط المباريات، نريد أن نحقق ما نريده أمام غرناطة الذي يسعى لحصد النقاط".



واختتم زيدان حديثه، بالإشادة بالحارس الفرنسي ألفونس أريولا الذي سيدافع عن عرين الريال أمام غرناطة بسبب غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يعاني من الإصابة، قائلًا: "لقد تأقلم بشكل سريع جدًا وهو سعيد للغاية بوجوده معنا".