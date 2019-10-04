رياضة

زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".
ورد المدرب الفرنسي على الانتقادات التي تواجه الفريق بعدما استهل مشواره في دوري الأبطال، بهزيمة مدوية أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ثم تعادل أمام كلوب بروج، بهدفين لمثلهما، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، قائلًا:"نعلم كيف هو الوضع ولسنا في حالة سيئة كما يصورها البعض.. هذا ريال مدريد
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
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مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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لأسباب شخصية.. بويول يرفض طلب برشلونة

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرًا لانشغاله بمشروعاته الخاصة والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي.. القرار لم يكن سهلاً، لأنني قلتها مرارًا إنني طالما أردت العودة لبيتي".
زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
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برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
برشلونة-اتليتك بلباو

بلباو يحقق إنجازا تاريخيا غائبا منذ 26 عامًا

لم يتوقع أحد قبل بداية الموسم الجاري، أن يتألق أتلتيك بلباو بشدة ويصل إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فكل الأنظار كانت مسلطة وبشدة على حامل اللقب برشلونة، الذي لم يخسر لقب الليجا منذ موسم 2008- 2009 سوى 3 مرات فقط، لصالح ريال مدريد مرتين في موسمي 2011- 2012 و2016- 2017، إضافة إلى خسارة اللقب لأتلتيكو مدريد موسم 2013- 2014، كما كانت الأنظار مسلطة على ريال مدريد للخروج من كبوة الموسم الماضي، وسلطت الأضواء على أتلتيكو أيضًا بعد الصفقات المميزة التي أجراها في الميركاتو الصيفي الماضي.
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