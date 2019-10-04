استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

تحرير:وكالات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

استشهاد فلسطيني_ أرشيفية

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، إذ أكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. من جانبه أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون. وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران إسرائيلية، الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادته مصادر طبية، وفقًا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين