استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة
تحرير:وكالات
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
استشهاد فلسطيني_ أرشيفية
استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، إذ أكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.
من جانبه أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون.
وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران إسرائيلية، الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادته مصادر طبية، وفقًا لسكاي نيوز.
وفي وقت سابق، أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين
وفي وقت سابق، أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات شرق قطاع غزة للمشاركة في المسيرات.
وأوضحت المصادر أن الاعتداءات الفلسطينية أسفرت عن إصابة 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرين بأعيرة "مطاطية" بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق. (التفاصيل)