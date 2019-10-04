جريمة

ضبط 6 طن سمك فاسد وسام في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط 6 طن من السمك الفاسد وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بينهم نصف طن من سمكة الأرنب السامة، بحوزة تاجر بباب شرق و3 طن و 350 كيلو جرام، تم التحفظ عليها بدائرة الجمرك، و2 طن بحي العطارين، إذ قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن إدارة تموين حي الجمرك بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشي منطقة غرب ووسط الدلتا قاموا بشن حملة على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي، وفحصوا إحدى ثلاجات حفظ الأسماك التي تحوي على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.
وأوضحت شعبان، أن بالبحث والفحص أسفر عن التحفظ على كمية تُقدر بـ3 طن و350 كيلو جرام من الأسماك البحرية، لافتة إلى أن من بين هذه الأسماك "سبيط وجمبري وسمك موسى وسمك كبريت"، منتهية الصلاحية منذ عام 2018، وجرى إعادة تعبئتها لعرضها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط 2 طن من الأسماك الفاسدة بحي العطارين، بحوزة
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كمين-شرطه-في-سيناء

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا واستشهاد رجال شرطة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على شبكة الإنترنت، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.. وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
اختناق- من -الغاز

ارتفاع حالات تسمم الفسيخ لـ50 مصابًا في الإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب، بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 50 حالة تسمم، استقبلها المركز من عدة محافظات هي «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ» منذ بدء الأزمة، إذ قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 7 حالات جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذين استقبلهم المركز منذ 6 أيام إلى 50 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 عامًا لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
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