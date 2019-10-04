ضبط 6 طن سمك فاسد وسام في الإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط 6 طن من السمك الفاسد وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بينهم نصف طن من سمكة الأرنب السامة، بحوزة تاجر بباب شرق و3 طن و 350 كيلو جرام، تم التحفظ عليها بدائرة الجمرك، و2 طن بحي العطارين، إذ قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن إدارة تموين حي الجمرك بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشي منطقة غرب ووسط الدلتا قاموا بشن حملة على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي، وفحصوا إحدى ثلاجات حفظ الأسماك التي تحوي على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.
وأوضحت شعبان، أن بالبحث والفحص أسفر عن التحفظ على كمية تُقدر بـ3 طن و350 كيلو جرام من الأسماك البحرية، لافتة إلى أن من بين هذه الأسماك "سبيط وجمبري وسمك موسى وسمك كبريت"، منتهية الصلاحية منذ عام 2018، وجرى إعادة تعبئتها لعرضها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط 2 طن من الأسماك الفاسدة بحي العطارين، بحوزة
وأوضحت شعبان، أن بالبحث والفحص أسفر عن التحفظ على كمية تُقدر بـ3 طن و350 كيلو جرام من الأسماك البحرية، لافتة إلى أن من بين هذه الأسماك "سبيط وجمبري وسمك موسى وسمك كبريت"، منتهية الصلاحية منذ عام 2018، وجرى إعادة تعبئتها لعرضها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط 2 طن من الأسماك الفاسدة بحي العطارين، بحوزة أحد التجار وبفحصها تبين خطورتها على المواطنين.
في السياق ذاته، تلقت مديرية التموين، إخطارًا بورود معلومات تفيد بقيام تاجر بدائرة حي باب شرق، بالاتجار فى أسماك الأرنب السامة، المحظور صيدها وبيعها على اعتبار أنها سامة وخطيرة على حياة المواطنين.
على الفور تم إعداد حملة وتم ضبطه وبحوزته نحو نصف طن من سمكة الأرنب السامة، وتم التحفظ عليها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحرر محاضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.