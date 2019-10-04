ضبط 6 طن سمك فاسد وسام في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط 6 طن من السمك الفاسد وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بينهم نصف طن من سمكة الأرنب السامة، بحوزة تاجر بباب شرق و3 طن و 350 كيلو جرام، تم التحفظ عليها بدائرة الجمرك، و2 طن بحي العطارين، إذ قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن إدارة تموين حي الجمرك بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشي منطقة غرب ووسط الدلتا قاموا بشن حملة على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي، وفحصوا إحدى ثلاجات حفظ الأسماك التي تحوي على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.

وأوضحت شعبان، أن بالبحث والفحص أسفر عن التحفظ على كمية تُقدر بـ3 طن و350 كيلو جرام من الأسماك البحرية، لافتة إلى أن من بين هذه الأسماك "سبيط وجمبري وسمك موسى وسمك كبريت"، منتهية الصلاحية منذ عام 2018، وجرى إعادة تعبئتها لعرضها لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط 2 طن من الأسماك الفاسدة بحي العطارين، بحوزة