رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

أسوان

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".

ويدخل فريق أسوان اللقاء، وهو في المركز الثاني عشر، بنقطة برصيد واحدة، بعدما خاض مباراتين، تلقى الخسارة في الأولى أمام مصر المقاصة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل في الثانية مع إف سي مصر بدون أهداف. في المقابل، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، والزمالك