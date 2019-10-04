مران الأهلي في أسوان.. فقرات ترفيهية لمواجهة الإجهاد

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

مران الأهلي في أسوان

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة على ستاد أسوان الرياضي، استعدادًا لمواجهة نظيره أسوان المُقرر لها غدً السبت، وخصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فقرة ترفيهية على هامش المران، وأدى اللاعبون فقرة كرة اليد في إطار تخفيف حدة التدريبات في ظل تلاحم المباريات. وقاد ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الفريق مرانا قويا للحراس، وشهد المران تنفيذ فقرات فنية متنوعة شارك بها محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب.

من جانبه اكتفى رينيه فايلر بأداء مران مدته 50 دقيقة؛ وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران؛ لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان في السادسة صباح اليوم من صباح اليوم، وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادا للمباراة، في درجة حرارة مرتفعة. وشهد مران اليوم حضور اللواء محمد

من جانبه اكتفى رينيه فايلر بأداء مران مدته 50 دقيقة؛ وحرص فايلر على عدم إطالة وقت المران؛ لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد، بعد وصول الفريق إلى أسوان في السادسة صباح اليوم من صباح اليوم، وخلد اللاعبين للراحة قبل خوض المران الأخير استعدادا للمباراة، في درجة حرارة مرتفعة.



وشهد مران اليوم حضور اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، وعقد مدير أمن أسوان جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري؛ للتأكيد على الترتيبات الخاصة بالمباراة وتوفير كل ما يلزم خلال اللقاء.



وتقام مباراة الأهلي مع نظيره فريق أسوان في تمام الثالثة عصر غدًا السبت، على ستاد أسوان الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.