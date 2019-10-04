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تحذيرات ونصائح.. أول رسائل «جنة» لمكافحة العنف ضد الأطفال

تحرير:محمد فتحي ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
العنف ضد الأطفال
العنف ضد الأطفال
أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الحلقة الأولى من حملته «جنَّة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ,تضمن الفيديو مجموعة من النصائح التربوية لتربية الأطفال بلطف والابتعاد عن العنف، وأسباب وطرق معالجة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، وقيمة ومكانة الطفل في الإسلام، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، إن كثير من الأسر تعاني مما يسمى بـ«متوالية العنف»، فكلما مورس العنف على أحد أفراد الأسرة، فإن الشخص يأخذ هذا العنف ويمارسه على شخص آخر في الأسرة، لا سيما على من هو أصغر منه في السن.
وأضاف المهدي، أن هذه المتوالية من العنف قد تتسلسل وتصل إلى الإصابات الخطيرة أو القتل كما نرى ونسمع عن جرائم غريبة على المجتمع، داعيًا الدوائر المحيطة بالأزواج والزوجات إلى ضرورة الجلوس معهم عندما يلاحظون وجودًا لتوالي العنف داخل الأسرة، وعقد جلسات ودية معهم للاستماع إليهم والتخفيف عنهم وحثهم على التوقف
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الجزار: طرح 19787 وحدة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد، "تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها؛ تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة".
محمد-عبد-العاطى

«الري»: 68 مليون جنيه قيمة تنفيذ جسور لمواجهة السيول

أكد تقرير تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حول ما تم إنجازه بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة 68 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، وكذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 10.2 مليار دولار استثمارات مصر بإفريقيا

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، حرص مصر الدائم في إطار اعتزازها بانتمائها الإفريقي على العمل والتنسيق مع باقي الدول الإفريقية لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا خلال 2018 بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي استثماراتها بالقارة إلى 10.2 مليار دولار، وتبلغ الاستثمارات الإفريقية في مصر حوالي 2.8 مليار دولار. وأوضحت، أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية إفريقيا 2063.
اللواء محمد العصار

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة بلغارية تصنيع الذخائر

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أوجه التعاون المشترك مع أتاناس بوجدانوف المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا. وشهد اللقاء الذي عقد بمقر ديوان عام الوزارة- التأكيد أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.
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احمد-الطيب (1)

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

أطلقت مشيخة الأزهر الشريف، اليوم الخميس، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، ووأوضح المركز الإعلامي للأزهر، أن الحملة تسلط الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.
احمد-الطيب (1)

شيخ الأزهر: مصر لها الحق في المطالبة بحصتها من مياه النيل

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أحقية مصر في المطالبة بحقها في حصتها من مياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين، مشيدًا بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بأحقية مصر في حصتها من نهر النيل، والتأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع. وقال فضيلة الإمام الأكبر اليوم الاثنين، خلال استقباله الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قضية المحافظة على المياه هي قضية دينية في المقام الأول، بجانب كونها قضية أمن قومي، باعتبارها من الموارد الضرورية لحياة البشرية جمعاء.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: بذلنا جهودا لنشر السلام والتواصل مع قادة الأديان

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفدًا من منتدى ريميني للصداقة بين الشعوب في إيطاليا، برئاسة إيمليا غوارنيري، مديرة المنتدى، وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره للدور الذي يقوم به المنتدى في التقريب بين الثقافات، وترسيخ ثقافة الحوار والنقاش، من خلال الاستماع إلى الرؤى والأفكار المختلفة من مناطق شتى حول العالم، مضيفًا أن الأزهر الشريف يدعم كل جهود الحوار الصادقة لإيمانه العميق بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ إنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب؛ ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
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