رياضة

مدرب توتنهام يكشف حقيقة رحيلة بعد فضيحة بايرن ميونيخ

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
بوكيتينيو
بوكيتينيو
"ليس لدي شك في أن اللاعبين دائمًا ما يُقدمون الأفضل من أجل الفوز، فهم يلعبون من أجل أنفسهم وعائلاتهم والنادي والجهاز الفني، لا أشك مطلقا في التزامهم".. بهذه الكلمات، تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق برايتون، التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (2-7).
وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "كنت أفضل مدرب يوم الإثنين وتحولت لأسوأ مدرب بعد مباراة الثلاثاء، هذا هو الواقع حين تخسر ولا تستطيع الدفاع عن نفسك.. السؤال عن مستقبلي يوجه لي في كل مؤتمر صحفي طيلة خمس سنوات ونصف على ما أعتقد، لكنني أتمنى البقاء مع توتنهام خمس سنوات أخرى على الأقل". وعن الهزيمة
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
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مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

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الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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تشيلسي وفالنسيا (3)

تشيلسي يفوز على ليل وأياكس يكتسح فالنسيا

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "بيار موروا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، سجل تامي أبراهام هدف التقدم للبلوز، وأدرك فيكتور أوسيمين هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف ويليان بورخيس دا سيلفا هدف الفوز للفريق الإنجليزي، الذي رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، محققًا فوزه الأول، وظل فريق ليل في المركز الأخير بدون نقاط.
توتنهام‎

في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
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