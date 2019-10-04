مدرب توتنهام يكشف حقيقة رحيلة بعد فضيحة بايرن ميونيخ

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

بوكيتينيو

"ليس لدي شك في أن اللاعبين دائمًا ما يُقدمون الأفضل من أجل الفوز، فهم يلعبون من أجل أنفسهم وعائلاتهم والنادي والجهاز الفني، لا أشك مطلقا في التزامهم".. بهذه الكلمات، تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق برايتون، التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (2-7).

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "كنت أفضل مدرب يوم الإثنين وتحولت لأسوأ مدرب بعد مباراة الثلاثاء، هذا هو الواقع حين تخسر ولا تستطيع الدفاع عن نفسك.. السؤال عن مستقبلي يوجه لي في كل مؤتمر صحفي طيلة خمس سنوات ونصف على ما أعتقد، لكنني أتمنى البقاء مع توتنهام خمس سنوات أخرى على الأقل". وعن الهزيمة

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه، قائلًا: "كنت أفضل مدرب يوم الإثنين وتحولت لأسوأ مدرب بعد مباراة الثلاثاء، هذا هو الواقع حين تخسر ولا تستطيع الدفاع عن نفسك.. السؤال عن مستقبلي يوجه لي في كل مؤتمر صحفي طيلة خمس سنوات ونصف على ما أعتقد، لكنني أتمنى البقاء مع توتنهام خمس سنوات أخرى على الأقل".



وعن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام بايرن ميونيخ، قال: " مباراة غريبة، لكن كرة القدم لعبة للمتعة ومن الصعب الاستمتاع بها حين تخسر.. ولا نريد تحويل الأمور إلى مأساة، يجب أن نمضي قدمًا ونكون في كامل الاستعداد.. علينا أن نتكاتف لنصبح أقوى".



ويدخل فريق توتنهام مواجهة برايتون، وهو في المركز السادس برصيد 11 نقطة، بفارق عشر نقاط عن ليفربول المتصدر، في المقابل يحتل برايتون المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.