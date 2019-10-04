رياضة

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م
روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
فيرمينو قدم مستوى جيد مع ليفربول، خلال شهر سبتمبر، حيث سجل هدف الفوز في مرمى تشيلسي، كما صنع هدفين في مباراة الريدز أمام نيوكاسل، ماساهم في منح فريقه صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، صنع فيرمينو هدفين أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي حقق فيها ليفربول أول
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
مران الزمالك

مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
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يورجن كلوب

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
محمد صلاح (1.) (1)

ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
فيرجيل فان دايك

فان دايك يروي كيف أنقذته والدته من الموت ويكشف وصيته

قال الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه تعرض للإصابة بعدد من الأمراض في آن واحد والتي تؤدي على الأرجح إلى وفاة المصاب بها، أحدهما كان في الكلى، بالإضافة إلى التهاب الزائدة الدودية، والتهاب الصفاق، وهو في سن الـ21 عامًا من عمره مما دفعه إلى كتابة وصيته في هذا الوقت. وأوضح فان دايك، في تصريحاته عبر مجلة Four Four Two، أن والدته لعبت دورًا كبيرًا في الحفاظ على حياته وقتها، كاشفًا أن عقله تخيل كل السيناريوهات في تلك الفترة.
ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
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