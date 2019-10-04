فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٦ م

روبرتو فيرمينو

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".

فيرمينو قدم مستوى جيد مع ليفربول، خلال شهر سبتمبر، حيث سجل هدف الفوز في مرمى تشيلسي، كما صنع هدفين في مباراة الريدز أمام نيوكاسل، ماساهم في منح فريقه صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، صنع فيرمينو هدفين أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي حقق فيها ليفربول أول