رياضة

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
الزمالك
الزمالك
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
واسندت لجنة الحكم مباراة الجونة ومصر المقاصة التي ستجمعهما على ستاد الجونة، للحكم محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي.. وجلال أحمد حكما رابعا، ويحتل الجونة المركز الأخير بدون نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد ثلاثة نقاط. ويقود مباراة حرس الحدود وطنطا التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية،
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محمود جنش

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
مران الزمالك

مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
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رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
أرسنال (5)

«خميسك أوروبي».. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الخميس، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، إذ تقام في الثالثة عصرًا مباراة الدوري المصري الممتاز بمواجهة بيراميدز أمام طنطا، ويلعب الزمالك مع مصر للمقاصة في الساعة الثامنة مساءً، كما سنكون على موعد مع بداية مباريات الدوري الأوروبي في الساعة السابعة إلا 5 دقائق بمواجهة مانشستر يونايتد مع مضيفه ألكمار الهولندي، ويستضيف سبورتنج براجا الذي يلعب له المصري أحمد حسن (كوكا) فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وفي مواجهة قوية يستضيف فريق بيشكتاش الذي يضم المصري محمد النني، فريق وولفر هامبتون.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

الكاف يصدر بيانًا رسميًا حول أزمة مباراة الزمالك

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية. وقال الكاف في بيانه إنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل الخاصة بأزمة مباراة الإياب بين الزمالك وجينيراسيون وسيكون هناك قراراً في الأزمة خلال الساعات القليلة القادمة. ونزل الزمالك أرض الملعب، وانتظر وصول الفريق السنغالى لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق الحكم المالى صافرته معلنًا انسحاب جينيراسيون من اللقاء،
المصري

في الدوري.. المصري يستضيف الحرس والمقاصة يواجه أسوان

تستأنف، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020) والتي انطلقت أمس بثلاث مباريات، وافتتح الموسم بمباراة طلائع الجيش والمقاولون وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيري، ثم الجونة في مواجهة الإسماعيلي وانتهت بفوز الدراويش بهدف مقابل لا شيء، أحرزه عبد الرحمن مجدي، واختتمت مواجهات أمس بلقاء بيراميدز وإنبي، وانتهى بفوز كاسح للفريق الأزرق برباعية دون رد، وتصدر بيراميدز ترتيب الدوري حتى الآن.
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