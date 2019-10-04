طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

الزمالك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.

واسندت لجنة الحكم مباراة الجونة ومصر المقاصة التي ستجمعهما على ستاد الجونة، للحكم محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي.. وجلال أحمد حكما رابعا، ويحتل الجونة المركز الأخير بدون نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد ثلاثة نقاط. ويقود مباراة حرس الحدود وطنطا التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية،

واسندت لجنة الحكم مباراة الجونة ومصر المقاصة التي ستجمعهما على ستاد الجونة، للحكم محمد حسن يعاونه هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي.. وجلال أحمد حكما رابعا، ويحتل الجونة المركز الأخير بدون نقاط، بينما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد ثلاثة نقاط.



ويقود مباراة حرس الحدود وطنطا التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية، الحكم محمد سلامة ميدو، ويعاونه محمد عبد القادر وتامر رشاد.. سيد شعبان حكما رابعا، ويحتل الحرس المركز الـ11 برصيد نقطتين، بينما يحتل طنطا المركز السابع برصيد ثلاثة نقاط.



ويقود مباراة طلائع الجيش وبيراميدز التي ستقام على ستاد جهاز الرياضة الحكم أمين عمر يعاونه شهاب راشد وخالد حسين، وعمرو الشناوي حكما رابعا، ويحتل الجيش المركز الـخامس عشر برصيد نقطة وحيدة، بينما يتصدر بيراميدز دول ترتيب المسابقة برصيد ستة نقاط.

