مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".

ورفض طارق حامد الحصول على راحة وحضر إلى مقر ناديه لخوض التدريبات الجمعة بعد مشاركته الخميس في مباراة إف سي مصر، وتعرضه للطرد عقب صافرة النهاية، سعيًا للحفاظ على حالته البدنية والفنية على الرغم من أنه لن يشارك أمام إف سي مصر للإيقاف. وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات بسبب الإصابة

ورفض طارق حامد الحصول على راحة وحضر إلى مقر ناديه لخوض التدريبات الجمعة بعد مشاركته الخميس في مباراة إف سي مصر، وتعرضه للطرد عقب صافرة النهاية، سعيًا للحفاظ على حالته البدنية والفنية على الرغم من أنه لن يشارك أمام إف سي مصر للإيقاف.



وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" على راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مصر للمقاصة، بعدما فضل ميتشو إراحة اللاعب بسبب شكواه من شد في العضلة.



وأدى محمد حسن تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب بعد الإصابة، التي تعرض لها أمام ديكاداها الصومالي في دوري أبطال إفريقيا.



وشهد المران عودة مصطفى فتحي للتدريبات للمشاركة بصورة طبيعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، وحرص ميتشو على متابعة حالته عن قرب لمعرفة مدى جاهزيته لخوض المباريات.