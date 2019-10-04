جريمة

مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا واستشهاد رجال شرطة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
كمين - أرشيفية
كمين - أرشيفية
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على شبكة الإنترنت، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.. وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وأصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، الجمعة الماضي، أبرزت خلاله النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في: - قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير (33) مخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية، وتدمير: (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83) عربة على الاتجاه الاستراتيجى
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سمك (1)

ضبط 6 طن سمك فاسد وسام في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، ضبط 6 طن من السمك الفاسد وغير صالحة للاستخدام الأدمي، بينهم نصف طن من سمكة الأرنب السامة، بحوزة تاجر بباب شرق و3 طن و 350 كيلو جرام، تم التحفظ عليها بدائرة الجمرك، و2 طن بحي العطارين، إذ قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن إدارة تموين حي الجمرك بالتنسيق مع مباحث التموين ومفتشي منطقة غرب ووسط الدلتا قاموا بشن حملة على المطاعم وثلاجات حفظ الأغذية بنطاق الحي، وفحصوا إحدى ثلاجات حفظ الأسماك التي تحوي على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المأكولات البحرية.
اختناق- من -الغاز

ارتفاع حالات تسمم الفسيخ لـ50 مصابًا في الإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب، بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي إلى نحو 50 حالة تسمم، استقبلها المركز من عدة محافظات هي «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ» منذ بدء الأزمة، إذ قالت الدكتورة مها غانم، مديرة مركز السموم، إن المركز استقبل اليوم 7 حالات جديدة مصابة بتسمم غذائي نتيجة تناول الفسيخ الفاسد، ليرتفع عدد المصابين الذين استقبلهم المركز منذ 6 أيام إلى 50 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 55 عامًا لأطفال وفتيات وشباب وسيدات ورجال.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
فيسبوك

ابتزاز وتشهير وشعوذة.. ضبط 105 جرائم عبر فيسبوك

يطالعنا عالم تكنولوجيا المعلومات بكل جديد يوما تلو الآخر، مزايا عدة يعمد البعض إلى استغلالها في تحقيق أهداف غير مشروعة، لا سيما جرائم الابتزاز والتشهير عبر شبكة الإنترنت، الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة دقيقة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب، لحماية المواطنين من الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق.
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عناصر-ارهابية (4)

تفاصيل مقتل إرهابي في مداهمة وكر لحركة حسم بالمطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل مداهمة وكر إرهابي بمنطقة المطرية في محافظة القاهرة، واوضحت الوزارة أنه تم الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، وحدث تبادل لإطلاق النار بين القوات وأحد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود أبو الحسن، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل بالوكر إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر وسلاح أر بي جي وعدد من القذائف.
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خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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ضبط 40 قطعة سلاح و149 قضية مخدرات وتنفيذ 49 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، حملة أمنية مكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ترأسها اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة وفق إستراتيجية الوزارة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر دون ترخيص، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قطعة سلاح نارى، و149 قضية مخدرات، وتنفيذ 49242 حكما قضائيا متنوعا.
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الداخلية تتصدى لأباطرة الكيف في 14 محافظة

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضد مروجى المواد المخدرة، إذ واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والمتاجرين في المواد المخدرة، والتي أسفرت خلال الساعات القليلة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المخدرات.
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