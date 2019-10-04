مصدر أمني ينفي استهداف كمين الصفا واستشهاد رجال شرطة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

كمين - أرشيفية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، صحة ما تم بثه على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على شبكة الإنترنت، بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية، وتحديدا كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بالعريش بمنطقة شمال سيناء، واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين، وأكد المصدر أن ما تم نشره في هذا الصدد عارِ تماما عن الصحة جملةً وتفصيلا، وأنه لا صحة لما تردد في هذا الشأن.. وتبذل القوات المسلحة والشرطة، جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأصدرت وزارة الدفاع، بيانا رسميا، الجمعة الماضي، أبرزت خلاله النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والشرطة، خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في: - قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير (33) مخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية، وتدمير: (7) عربات دفع رباعى على الاتجاه الشمالى الشرقى - و(83) عربة على الاتجاه الاستراتيجى