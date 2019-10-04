رياضة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
جنش
جنش
قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟". وهاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب قبوله زيارة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا في ألمانيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "أخطاء جنش
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مران الزمالك

مران الزمالك.. طارق حامد يرفض الراحة وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، بعد فوزه على نظيره فريق مصر للمقاصة، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة نظيره نادي إف سي مصر، يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المسابقة المحلية، ووجه ميتشو رسالة خاصة إلى مصطفى فتحي خلال الجلسة التي عقدها مع اللاعب، مؤكدًا له أهمية جاهزيته مع الفريق في الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات كي يستفيد الزمالك من جهوده".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
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امير-مرتضى-منصور

بعد هجوم جنش.. تصاعد الأزمة بين أمير مرتضى والحارس

أزمة جديدة تفجرت داخل نادي الزمالك بعد المنشور الذي كتبه محمود عبدالرحيم "جنش" اليوم الجمعة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وقال فيه:" "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة". وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟".
محمد-صلاح (1)

مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

تدريبات خاصة لحراس المرمى في مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة، استعدادًا لمواجهة نظيره جينيراسون فوت السنغالي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى هامش المران، بدأ محمد عبد الغني، خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردًا تحت قيادة اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال، بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، تعرض لها خلال لقاء الأهلي في السوبر، ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام بطل السنغال بسبب الإصابة.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات حالة مصطفى فتحي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، آخر التطورات في حالة مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك قبل العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المباريات، موضحا أن فتحي سافر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على حالته مع الطبيب الذي قام بإجراء العملية الجراحية له، مشيرا إلى أن هناك حرصا كبيرا من إدارة الكرة بالزمالك للاطمئنان على اللاعب قبل العودة للمشاركة في المباريات. وأضاف أمير: "هذه المرحلة هي الأخيرة في علاج مصطفى فتحي بعد خضوعه للجراحة"، موضحا أيضا أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق سافر إلى ألمانيا.
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