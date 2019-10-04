مفاجأة.. رئيس الزمالك يعرض محمود «جنش» للبيع

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

جنش

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع، على خلفية أزمة المستحقات التي فجرها الحارس اليوم الجمعة، بعدما أعلن عدم حصوله على مستحقاته من نادي الزمالك، وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".

وواصل جنش: "أؤكد أنى لم أحصل على مقدم تعاقدي من نادى الزمالك حتى الآن، ولا أعرف السبب هل هو بسبب إصابتى، أو بسبب شيء آخر؟". وهاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" بسبب قبوله زيارة لاعب الأبيض السابق محمود عبد المنعم كهربا في ألمانيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "أخطاء جنش