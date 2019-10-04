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الرئيس التونسي يحذر من استمرار حبس نبيل القروي

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية، وحازت على تقدير المراقبين سواء من تونس أو خارجها، مضيفا في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الجولة أفرزت أيضات مشكلة تمثلت في وجود أحد المرشحين الفائزين بالسجن، مشيرا إلى نبيل القروي، مؤكدا أن استمراره في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي ومصداقية تونس وصورتها في الخارج، خاصة وأن "سجنه محور اهتمام وانتقاد واستفسار على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وأضاف الناصر: "أنا على تواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع نبيل القروي، وقمنا باتصالات لقيام المرشح الرئاسي بحملة انتخابية"، وفقا لسكاي نيوز. ورفض القضاء التونسي، طلبا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. (التفاصيل) وأكد
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تظاهرات العراق

تظاهرات العراق.. سقوط القتلى مستمر والأمن يتهم «قناصة مجهولين»

واصل المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"، وهي التطورات التي تزامنت مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، إذ أكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. من جانبه أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون. وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران إسرائيلية، الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادته مصادر طبية، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

«تخصيص فرص عمل».. العراق يناقش غدًا مطالب المتظاهرين

يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
تظاهرات العراق

الكويت تُحذر مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة المظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية في بيان رسمي، بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة. وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة.
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انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
نبيل -القروي

رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

رفضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وينفي القروي الاتهامات. وكان المتحدث الرسمي باسم القروي، قد قال إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى أمس الإثنين، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك.
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
قيس سعيد

فرز 66% من الأصوات.. قيس سعيد يواصل صدارة انتخابات تونس

واصل المرشح التونسي قيس سعيد، تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، وذلك بعد فرز 66% من الأصوات، إذ أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر اليوم الإثنين، بأن قيس سعيد حصل على 18.9 % من أصوات الناخبين، بينما جاء في المرتبة الثانية نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.5% من الأصوات، فيما حل عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بواقع 12.9% ويليه عبدالكريم الزبيدي بـ10.1%، ويأتي في المرتبة الخامسة يوسف الشاهد الذي حصل على 7.4% من الأصوات.
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