الرئيس التونسي يحذر من استمرار حبس نبيل القروي

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية، وحازت على تقدير المراقبين سواء من تونس أو خارجها، مضيفا في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الجولة أفرزت أيضات مشكلة تمثلت في وجود أحد المرشحين الفائزين بالسجن، مشيرا إلى نبيل القروي، مؤكدا أن استمراره في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي ومصداقية تونس وصورتها في الخارج، خاصة وأن "سجنه محور اهتمام وانتقاد واستفسار على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأضاف الناصر: "أنا على تواصل مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن وضع نبيل القروي، وقمنا باتصالات لقيام المرشح الرئاسي بحملة انتخابية"، وفقا لسكاي نيوز. ورفض القضاء التونسي، طلبا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. (التفاصيل) وأكد