تظاهرات العراق.. سقوط القتلى مستمر والأمن يتهم «قناصة مجهولين»

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

تظاهرات العراق

واصل المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"، وهي التطورات التي تزامنت مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحفيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي"، بحسب سكاي نيوز.وأضافت أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن.. و أنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين