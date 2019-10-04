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تظاهرات العراق.. سقوط القتلى مستمر والأمن يتهم «قناصة مجهولين»

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
واصل المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"، وهي التطورات التي تزامنت مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحفيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي"، بحسب سكاي نيوز.وأضافت أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن.. و أنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين
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محمد-الناصر (2)

الرئيس التونسي يحذر من استمرار حبس نبيل القروي

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمت بشفافية، وحازت على تقدير المراقبين سواء من تونس أو خارجها، مضيفا في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن الجولة أفرزت أيضات مشكلة تمثلت في وجود أحد المرشحين الفائزين بالسجن، مشيرا إلى نبيل القروي، مؤكدا أن استمراره في السجن يؤثر على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي ومصداقية تونس وصورتها في الخارج، خاصة وأن "سجنه محور اهتمام وانتقاد واستفسار على الصعيدين الداخلي والخارجي".
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال صدامات قرب الحدود في شمال شرق قطاع غزة، إذ أكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. من جانبه أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون. وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران إسرائيلية، الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أفادته مصادر طبية، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

«تخصيص فرص عمل».. العراق يناقش غدًا مطالب المتظاهرين

يعقد البرلمان العراقي، غدًا السبت، جلسة لمناقشة مطالب المحتجين الغاضبين، على أثر تصاعد وتيرة الاحتجاجات على سوء الخدمات العامة وانتشار البطالة والفساد، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن جلسة البرلمان ستناقش مطالب المتظاهرين، إذ نقلت عن النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن كريم الكعبي، قوله: «سنعمل على تشريع قانون المحرومية عبر تخصيص 5% من رواتب رئاسات البرلمان والجمهورية والوزراء للمحرومين والمتعففين»، داعيًا الحكومة إلى تخصيص 25 ألف فرصة عمل لحملة الشهادات العليا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
تظاهرات العراق

الكويت تُحذر مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة المظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية في بيان رسمي، بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة. وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة.
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تظاهرات العراق

28 قتيلا حتى الآن.. متظاهرو العراق يعودون لوسط بغداد

قالت مصادر طبية عراقية، إن 28 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون، في مخلتف أنحاء البلاد، في الاحتجاجات التي اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، رفضا للفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب سكاي نيوز، التي أفادت أن قوات الأمن لم تجد مفرا سوى الانسحاب، أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذين استمروا في تقدمهم رغم حظر التجول المفروض، وهم يهتفون مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، محمّلين إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، وسط تراجع قوات الأمن.
مظاهرات العراق

قطع الإنترنت في العراق مع استمرار التظاهرات

بدأت الحكومة العراقية تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة التظاهرات التي اتسعت رقعتها لتشمل العديد من المدن والمحافظات، بداية من حظر التجوال في بعض المدن ووصولا لقطع الإنترنت عن من معظم الأنحاء داخل العراق بما فيها العاصمة بغداد، وانخفاض معدل الاتصال إلى أقل من 70%، بحسب مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت، الذي لاحظ اليوم الأربعاء، بجانب شكاوى المواطنين، تعطل في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتطبيق التراسل واتس آب، في أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان شبه المستقل والذي يمتلك بنية تحتية منفصلة فيما يتعلق بالإنترنت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
مظاهرات العراق

5 قتلى و50 جريحا.. مظاهرات العراق تتسع وطوارئ في الحكومة

أعلن مسؤول طب الطوارئ في دائرة صحة ذي قار بالعراق، صلاح غياض، ارتفاع حصيلة ضحايا المظاهرات في المحافظة منذ أمس إلى 4 قتلى من المتظاهرين ومنتسب في الشرطة، فضلا عن إصابة 50 آخرين، بحسب تصريحاته لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء، وأعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، ودعا المحافظ هناك إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بحسب سكاي نيوز.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تكثف ضغوطها وتلوح بخطوة استثنائية

أطلعتنا مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، على أداء الحكومة السودانية لليمين الدستورية، وأبرزت تطورات الأزمة الإيرانية، كما تناولت الصحف البيان المشترك من السعودية والإمارات حول الأزمة اليمنية. وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن الحكومة الانتقالية السودانية تعهدت في أول اجتماع لها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، مساء أمس الأحد، بصون التضحيات العظيمة والعمل على تحقيق أهداف الشعب. وقال وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، فيصل محمد صالح، إن المهمة الملقاة على عاتق الحكومة مهمة مشتركة.
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