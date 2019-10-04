وفاة والد سيد معوض مدرب المنتخب الوطني

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

سيد معوض

توفى والد سيد معوض، المدرب المساعد لمنتخب مصر الذي يقوده حسام البدري، عصر اليوم، ونشر معوض على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي وأغلى انسان عندي اللهم ارحمه واغفر له، واجعله من أهل الجنة اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم ارزقه الجنة وأبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرًا من داره، اللهم ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن اليه راجعون نسألكم الدعاء". وشيعت جنازة والد سيد معوض عقب صلاة المغرب بالفيوم،

إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله وفاة والدي وحبيبي واغلي انسان عندي اللهم ارحمه واغفر له واجعله من اهل الجنة اللهم امين يا رب العالمين اللهم ارزقه الجنة وابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره اللهم ولا نقول الا ما يرضي الله ان لله وان اليه راجعون نسألكم الدعاء pic.twitter.com/LP2PPPfTte —