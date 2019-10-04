يد الزمالك تكتسح ديسبورتيفو بافتتاح مشواره الأفريقي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

يد الزمالك

اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (25-10)، ويسعى الفريق الأبيض لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب الترجي التونسي.

ويلعب الزمالك مع إيتوالي الكونغولي، غدً السبت، بينما سيواجه فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري. ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني