يد الزمالك تكتسح ديسبورتيفو بافتتاح مشواره الأفريقي
تحرير:علي الزيني
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
يد الزمالك
اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (25-10)، ويسعى الفريق الأبيض لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب الترجي التونسي.
ويلعب الزمالك مع إيتوالي الكونغولي، غدً السبت، بينما سيواجه فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري.
ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني
ويلعب الزمالك مع إيتوالي الكونغولي، غدً السبت، بينما سيواجه فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري.
ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني وإيتوال الكونغولي.
ويتواجد فريق سبورتنج السكندري في المجموعة الأولى التي تضم كلا من انتر كلوب الانجولي وجي اس كي الكونغولي ورد ستار الإيفواري وأتلتيكو دي مانديلو من كاب فيردي.
ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، والـ12 في تاريخه، لكي يتجاوز المجمع البترولي الجزائري الذي يتساوى معه برصيد 11 لقب، ويعد الفريقان هم الأكثر تتويجًا بالبطولة.