رياضة

يد الزمالك تكتسح ديسبورتيفو بافتتاح مشواره الأفريقي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
يد الزمالك
يد الزمالك
اكتسح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك نظيره ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة أفريقيا للأندية، المقامة حاليًا في كاب فيردي، خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجاري، وسيطر رجال الفارس الأبيض على مجريات اللقاء منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة، بنتيجة (25-10)، ويسعى الفريق الأبيض لحصد اللقب للعام الثالث على التوالي بعدما حقق النسخة الـ 40 على حساب الأهلي، والنسخة الـ 39 على حساب الترجي التونسي.
ويلعب الزمالك مع إيتوالي الكونغولي، غدً السبت، بينما سيواجه فاب الكاميروني يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، ويختتم مبارياته بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء 9 من الشهر الجاري. ويتواجد الزمالك وديسبورتيفو في المجموعة الثانية لبطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد التي تضم كلا من وداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني
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حمد -حسام- ميدو

ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
سموحة

حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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قرعة الدوري.. تعرف على جولتي مواجهة الأهلي والزمالك

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019-2020) والتي تم فيها منح كل فريق رقمًا ويتم تبديل الأرقام بالأندية في الجدول، وحصل النادي الأهلي على رقم 16 في القرعة والزمالك رقم 7، وكانت القرعة خلال المواسم القليلة الماضية موجهة فيتواجه الأهلي والزمالك في نهاية كل دور، لكن خلال الموسم المقبل، لن تكون كذلك، وبالتالي يلعب الأهلي حسب جدول الدوري بنظامه الجديد يشهد مع نظيره الزمالك في الدور الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة، وفي الدور الثاني يتواجها ضمن منافسات الجولة الـ21.
اتحاد-الكرة (3)

اليوم.. سحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد

?تقام اليوم الخميس، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبي 18 ناديًا من الأندية التي تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019 - 2020)، بأحد فنادق الزمالك وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم محمد زيدان، عماد متعب، أحمد الكأس، عبد الستار صبري، أحمد حسن، عبد الحليم علي وغيرهم، وسيقود القرعة، حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات، الذي تعهد للجبلاية بخروج الفعاليات على مستوى عال من الاحترافية، حيث استعان بتجارب سابقة للاتحاد الإفريقي.
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
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