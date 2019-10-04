يشمل 13 دولة.. مرسوم إيطالي بإعادة المهاجرين إلى بلادهم

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

مهاجرين - أرشيفية

أصدرت الحكومة الإيطالية، اليوم الجمعة، مرسوما لتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين الى أوطانهم، ويشمل 13 دولة ويقلص الوقت المطلوب للإجراءات في هذا المجال إلى النصف، وقال وزير العدل الإيطالي ألفونسو بونافيدي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "بموجب هذا المرسوم الذي يوفر قائمة بالبلدان الآمنة لعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ينخفض الوقت اللازم لدراسة طلبات الحماية الدولية في المحاكم إلى النصف".

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.وذكر دي مايو، أن هذه البلدان تشمل كلا من ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوسوفو وغانا ومقدونيا الشمالية والمغرب والجبل الأسود والسنغال وصربيا