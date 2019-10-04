رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

تحرير:أ.ش.أ ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ م

عمران خان

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،

وأوضح اتحاد الصناعات، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء استعرض برامج الإصلاح الاقتصادي وحوافز الاستثمار في باكستان على الوفد المصري اللبناني المشترك، والذي أبدى أعضاؤه نيتهم بضخ استثمارات مصرية لبنانية في باكستان في مجالات الكهرباء والطاقة والإسكان. وفي المقابل، أبدى الجانب الباكستاني اهتمامه بالصادرات