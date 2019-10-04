رياضة

الجزيرة الإماراتي يعلن تفاصيل إصابة كينو

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
كينو
كينو
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عن التشخصي النهائي لإصابة البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، أمس الخميس على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلًأ منه.
وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى. وأضاف النادي عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إصابة كينو ستجعله يغيب عن الجزيرة لمدة ستة أسابيع، حسبما أعلن النادي الإماراتي". كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي
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حمد -حسام- ميدو

ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
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حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".
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أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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كينو (3)

إصابة مروعة لكينو مع الجزيرة الإماراتي (فيديو)

تعرض النجم البرازيلي ماركوس كينو، لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، لإصابة مروعة، في مباراة فريقه ضد نظيره شباب أهلي دبي، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلا منه.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".
هيثم-فاروق

فاروق: بيراميدز أفلت من هزيمة تاريخية لهذا السبب

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة في حالة وجود اللاعب فرجاني ساسي في مستواه. وقال فاروق في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الآن، ولو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد". واستكمل: "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة، لكنه فيا لنهاية حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا».
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