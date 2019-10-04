الجزيرة الإماراتي يعلن تفاصيل إصابة كينو

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

كينو

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، عن التشخصي النهائي لإصابة البرازيلي ماركوس كينو لاعب بيراميدز المعار إلى الفريق الإماراتي بعد الإصابة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، أمس الخميس على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري الخليج العربي، وانتهت بالتعادل السلبي، وسقط اللاعب المعار من صفوف بيراميدز، بعد مرور 43 دقيقة وسط صرخات قوية بسبب الإصابة التي تعرض لها، وغادر ملعب اللقاء، وشارك زايد العامري بدلًأ منه.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها كينو عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى. وأضاف النادي عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" إصابة كينو ستجعله يغيب عن الجزيرة لمدة ستة أسابيع، حسبما أعلن النادي الإماراتي". كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي