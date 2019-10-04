جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية في أزمة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

جينيراسيون

كشف موسى سار محامي، نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية، أهم شيء يجب أن نتذكره حاليًا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه، لأن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين".

وواصل محامي النادي السنغالي، قائلًا: "أولهما أن المسؤولية لتحديد موعد المباريات وأماكنها هي لجنة الأندية بالكاف، وثانيًا فإن كانت هناك حاجة إلى تغيير موعد ومكان المباراة دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، فيجب أن تتدخل تلك اللجنة لإحداث التغيير إن كان هناك سبب قهري لذلك مثل عدم الأمان، وفي المثال الحالي

وواصل محامي النادي السنغالي، قائلًا: "أولهما أن المسؤولية لتحديد موعد المباريات وأماكنها هي لجنة الأندية بالكاف، وثانيًا فإن كانت هناك حاجة إلى تغيير موعد ومكان المباراة دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، فيجب أن تتدخل تلك اللجنة لإحداث التغيير إن كان هناك سبب قهري لذلك مثل عدم الأمان، وفي المثال الحالي لا توجد أي مشكلة من عدم الأمان لإقامة المباراة".



وعن عدم إقامة المباراة في القاهرة، بسبب الأوضاع الأمنية، قال: "إنها حجة، الزمالك أراد أن يخلق ظروف لمنع إقامة اللقاء، وذلك تزويرًا لأن هناك مباريات أقيمت في القاهرة يومي 26 و28 من الشهر الماضي، ولا يوجد مشكلة أمنية".



واختتم: "التغيير الذي حدث جاء بعد خطاب من جانب أنتوني بافوي نائب الأمين العام للكاف، والمسؤول عن لجنة كرة القدم والتنمية وهو ليس ضمن لجنة الأندية، وليس لديه حق في إرسال الخطاب".