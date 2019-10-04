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انتهاء أول اجتماع.. وزراء الري يبحثون حل أزمة سد النهضة بالخرطوم

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
سد النهضة - أرشيفية
سد النهضة - أرشيفية
انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي، وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.. ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.
وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تحرز أي تقدما ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت قد تقدمت بها أديس
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المقاصد السياحية المصرية تجذب عشاق السفر في أوكرانيا

اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمدينة كييف بأوكرانيا، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا، وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير مصر في كييف، وشارك في الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براغ والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
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رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،
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تحذيرات ونصائح.. أول رسائل «جنة» لمكافحة العنف ضد الأطفال

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الجزار: طرح 19787 وحدة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد، "تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها؛ تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة".
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الخارجية توضح أسباب تعثر مفاوضات سد النهضة

قال السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، إن جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر الجاري، على مستوى وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، لم تحرز أي تقدما ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت قد تقدمت بها أديس أبابا في 25 سبتمبر 2018، جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما لوزا يومي 23 و25 سبتمبر الجاري، بوزارة الخارجية المصرية مع كل من سفراء الدول العربية وسفراء الدول الأفريقية المعتمدين لدى القاهرة، لإحاطتهم علما بمستجدات المفاوضات بين الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة،
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السيسي في الأمم المتحدة: رسالة مصر دعوة لحماية حقوق الإنسان

? ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بيان مصر? أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدا أن "رسالة مصر اليوم، تأتى فى شكل دعوة للسعى لتحقيق السلام، دعوة للعمل لصالح الإنسانية، دعوة للتعاون والتفاهم المشترك، دعوة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعوة لإدراك أن ذلك هو السبيل الأمثل لما فيه صالح المجتمع الدولى"، متحدثا عن العديد من القضايا المحلية مثل مياه النيل وسد النهضة وتلك التي تشغل العالم ومنطقة الشرق الأوساط، مثل الإرهاب والأزمات الإقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والخليج، وتحديات القارة الإفريقية.
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السيسي عن سد النهضة: مياه النيل مسألة حياة وقضية وجود

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر سعت على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من دول حوض النيل، التى ترتبط معهم بعلاقات أزلية، مشيرا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه في إطار الحرص على رفعة شعوب حوض النيل الشقيقة، أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا فى بناء "سد النهضة"، رغم عدم إجرائها لدراسات وافية حول آثار هذا المشروع الضخم، بما يراعى عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب ومنها مصر.
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وزير الخارجية: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا «متعثرة»

كشف وزير الخارجية سامح شكري، أن مفاوضات سد النهضة متعثرة مع إثيوبيا، ولم يجر تناول القضايا الفنية في وجود وزراء الري والفنيين بالدول الثلاث وهم مصر وإثيوبيا والسودان. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن هذا الأمر يدعو إلى "الاستغراب"، موضحًا "كنا نأمل أن تنطلق المفاوضات مرة أخرى بعد انقطاع استمر نحو عام و3 أشهر وأن تتناول الأطروحات القائمة وألا يكون هناك محاولة لفرض إرادة أي طرف على الطرف الآخر أو حجب أي طرح يتم الهدف منه طرح النقاش والحوار".
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