انتهاء أول اجتماع.. وزراء الري يبحثون حل أزمة سد النهضة بالخرطوم
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
سد النهضة - أرشيفية
انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي، وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.. ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.
وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تحرز أي تقدما ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت قد تقدمت بها أديس
وكانت جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت في القاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر الماضي، على مستوى وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لم تحرز أي تقدما ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب رفض إثيوبيا النظر في الرؤية المصرية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وإصرارها على قصر النقاش على الورقة التي كانت قد تقدمت بها أديس أبابا في 25 سبتمبر 2018. (للمزيد)
وعرضت مصر، رؤية فنية تقوم على تحديد سنوات ملء الخزان من 7 إلى 10 اعوام، يما يدفع الضرر عن البلدين مصر والسودان وتتوافق مع حالة الفيضان والجفاف التي تحدث على الهضبة الإثيوبية إلا ان الجانب الاثيوبي يرفض زيادة عدد سنوات الملء ويتمسك بـ3 أعوام فقط.
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أنه لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع "لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل"، موضحا أن "95% من مساحة مصر عبارة عن صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثيرا مدمرا على المصريين"، مشددا: "نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا". (للمزيد)