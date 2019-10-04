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تونس.. تحقيق عاجل حول تعاقد القروي مع شركة يديرها ضابط موساد

تحرير:وكالات ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ م
نبيل القروي
نبيل القروي
طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها».
وأشار السليطي إلى أن الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في هذا الصدد "خالية من المؤيدات"، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وكشف موقع "lobbying al-monitor" المختص في كشف أنشطة جماعات الضغط بالولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أن القروي الموقوف حاليا على ذمة قضية تهرب ضريبي، وقع عقدا بقيمة
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غزة (7)

شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.
مظاهرات العراق

45 قتيلا و1623 مصابا.. تظاهرات العراق تزداد دموية

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية، وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.
مقتدى-الصدر

لا يمكن السكوت.. الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة «شلع قلع»، والبدء في إجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي»، متابعًا: «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». من جانبه، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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انتخابات- تونس (1)

تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر الجاري داخل تونس وفي أيام 11 و12 و13 أكتوبر خارجها. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الجولة ستشهد منافسة بين المرشح قيس سعيد الذي حصل على 4ر18% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والمرشح نبيل القروي الذي حصد 6ر15 % من الأصوات في ذات الجولة، فيما تنطلق الحملة الدعائية للجولة الرئاسية الثانية غدا الخميس، ويكون الصمت الانتخابي يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.
نبيل -القروي

رفض الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

رفضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز بانتظار الحكم في تهم ضده بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وينفي القروي الاتهامات. وكان المتحدث الرسمي باسم القروي، قد قال إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى أمس الإثنين، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك.
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
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