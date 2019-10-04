سموحه يحقق فوزه الأول في الدوري على إنبي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد شريف هدف التعادل للضيوف، وخطف حسام حسن هدف الفوز للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة واحدة وظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

بداية المباراة جاءت هادية، وفي الدقيقة 19، نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من فوزي الحناوي، وضعت ناصر ماهر في انفراد بمرمى البلعوطي، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 41 حصل إنبي على ركلة جزاء، بعد إعاقة من حسام حسن، لعمر فتحي، نفذها محمد شريف، بنجاح على يمين الهاني سليمان،

بداية المباراة جاءت هادية، وفي الدقيقة 19، نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من فوزي الحناوي، وضعت ناصر ماهر في انفراد بمرمى البلعوطي، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.



وفي الدقيقة 41 حصل إنبي على ركلة جزاء، بعد إعاقة من حسام حسن، لعمر فتحي، نفذها محمد شريف، بنجاح على يمين الهاني سليمان، لينتهي الشوط الأول، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وفي الدقيقة 73، سجل حسام حسن الهدف الثاني لسموحة، بعد تسديدة "كرباج" من منتصف الملعب سقطت من أعلى حارس المرمى المتقدم عن مرماه.



وفي الدقيقة 88 تصدى الهاني سليمان لتسديدة محمد شريف ببراعة شديدة، وارتدت إلى عرفة السيد، فشل في التعامل معها لتذهب إلى ركنية، نفذها أحمد شكري داخل منطقة الجزاء، استقبلها رامي صبري بتسديدة قوية، تصدى لها حارس سموحة ببراعة، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بهدفين لهدف.