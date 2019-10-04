رياضة

سموحه يحقق فوزه الأول في الدوري على إنبي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
سموحة
سموحة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد شريف هدف التعادل للضيوف، وخطف حسام حسن هدف الفوز للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة واحدة وظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
بداية المباراة جاءت هادية، وفي الدقيقة 19، نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم، بعد تمريرة رائعة من فوزي الحناوي، وضعت ناصر ماهر في انفراد بمرمى البلعوطي، وسدد كرة أرضية سكنت الشباك. وفي الدقيقة 41 حصل إنبي على ركلة جزاء، بعد إعاقة من حسام حسن، لعمر فتحي، نفذها محمد شريف، بنجاح على يمين الهاني سليمان،
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حمد -حسام- ميدو

ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
سموحة

حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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علي ماهر لا يعرف طعم الفوز أمام حسام حسن

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
على ماهر

أرقام من تاريخ مواجهات علي ماهر أمام سموحة

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
حسام-حسن (6)

«حسام حسن VS إنبي».. 44 هدفًا في 17 لقاءً

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
الزمالك-وانبي (6)

التعادل يسيطر على تاريخ مواجهات سموحة وإنبي

يحتضن استاد الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره إنبي، في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من الأهلى (1-0) ثم تعادل مع المقاولون العرب (2-2). وفي المقابل، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني علي ماهر، المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، بعد السقوط أمام بيراميدز بأربعة أهداف دون رد، ثم التعادل مع طلائع الجيش (1-1).
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