المقاصد السياحية المصرية تجذب عشاق السفر في أوكرانيا

سيشهد السوق الأوكراني مزيدا من حملات الترويج والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمي الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال الشتاء

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمدينة كييف بأوكرانيا، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا، وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير مصر في كييف، وشارك في الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براغ والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وحظى الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرون بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية

وحظى الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرون بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية لهم على فيسبوك وانستجرام، وقد لاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا، كما تم تنظيم مجموعة من المسابقات بين الزائرين ومنح جوائز تذكارية.



وجاءت هذه المشاركة فى ضوء استراتيجية الوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق سياحية جديدة. ويعد السوق الأوكراني أحد أهم الأسواق الواعدة بالنسبة للمقصد السياحي المصري والتي شهدت تطورا كبيرا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة، حيث جاء السوق الأوكراني في قائمة أفضل عشر دول مصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر واحتل المركز الثاني بعد السوق الألماني.



وتتزايد أهمية هذا السوق بعد تسيير طيران مباشر بين كييف والقاهرة عن طريق الخطوط الجوية الأوكرانية منذ إبريل 2018.



ولاقى الجناح المصري المشارك فى هذا المعرض إشادة واستحسان الزائرين والمشاركين من الفنادق والشركات المصرية المشاركة، نظرا لموقع الجناح المتميز، فضلا عن تزويد الجناح بتقنيات تكنولوجية حديثة مثل تقنية الهولوجرام ، كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية Interactive Screen تحتوي على صور ومعلومات عن المقاصد السياحية في مصر بعدة لغات، بالإضافة إلى استخدام نظارات ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي Virtual reality بها صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الأحمر والأهرامات وشرم الشيخ والغردقة، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعلية مع جمهور الزائرين.



وتم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدا مثل شرم الشيخ، الغردقة، الاقصر، وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة في ضوء استراتيجية الوزارة في الترويج branding by destination ، وزُينت جدران الجناح المصري بمواد ترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020.

وعلى هامش المعرض ، تم عقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع أكبر منظمي الرحلات بالسوق الأوكراني ‏a touristic, TPG, Join Up, TEZ, TUI, Coral Travel, Pegas, Anex، وتم توجيه الشكر لهم على النجاح الذى تحقق العام الماضي وحثهم على بذل المزيد من الجهود خلال هذا العام.

وتناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحي القادم واستهداف شرائح ذات انفاق مرتفع، وذلك بطرح برامج لمنتجات جديدة مثل السياحة الثقافية (القاهرة، الإسكندرية، وادى النيل) والسياحة الشاطئية، بالإضافة إلى دعوة المشاهير وعدد من المدونين السياحيين من أوكرانيا لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

وسوف يشهد السوق الأوكراني مزيدا من الحملات الترويجية والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمي الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال شتاء 2019-2020، فضلا عن الترويج للمتحف المصري الكبير بالتنسيق مع الشركاء المهنيين، لا سيما الخطوط الجوية الأوكرانية التي تقوم بتسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعيا إلى القاهرة.