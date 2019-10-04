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المقاصد السياحية المصرية تجذب عشاق السفر في أوكرانيا

سيشهد السوق الأوكراني مزيدا من حملات الترويج والقوافل السياحية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع منظمي الرحلات لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة الى مصر خلال الشتاء
٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
مشاركة مصر في معرض السفر والسياحة UITM
مشاركة مصر في معرض السفر والسياحة UITM
اختتمت وزارة السياحة مشاركتها المميزة في الدورة السادسة والعشرين لمعرض السفر والسياحة UITM الذى اُقيم خلال الفترة من 2-4 أكتوبر الجاري، بمدينة كييف بأوكرانيا، ويعد واحداً من أكبر الفعاليات الدولية السياحية في أوكرانيا، وافتتح الجناح المصري السفير حسام الدين على سفير مصر في كييف، وشارك في الافتتاح محمد عبد اللطيف المستشار السياحي في براغ والمشرف على أوكرانيا، ووفد رسمي من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
وحظى الجناح المصري المشارك بالمعرض بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية والعروض الموسيقية والفنية بالجناح، وقام الزائرون بالتقاط الصور التذكارية، وتم تدشين هاشتاج خاص خلال فترة المعرض بعنوان #Egyptuitm2019 شارك من خلاله الزائرون بوضع أجمل اللقطات والصور التذكارية
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سد- النهضة -الجديد (2)

انتهاء أول اجتماع.. وزراء الري يبحثون حل أزمة سد النهضة بالخرطوم

انتهت، مساء اليوم الجمعة، اجتماعات اليوم الأول لوزراء الموارد المائية والري في كل من مصر الدكتور محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى، في الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة الاثيوبي، وناقش الوزراء، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التي بحثت على مدى 4 أيام، تلك المسألة.. ومن المقرر، أن يعقد الوزراء جلسة صباحية غدا، يلتقون بعدها مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قبل أن يعقدون جلسة ختامية لاجتماعاتهم.
عمران-خان

رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،
عنف-ضد-الاطفال

تحذيرات ونصائح.. أول رسائل «جنة» لمكافحة العنف ضد الأطفال

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الحلقة الأولى من حملته «جنَّة» لمكافحة العنف ضد الأطفال، عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، ,تضمن الفيديو مجموعة من النصائح التربوية لتربية الأطفال بلطف والابتعاد عن العنف، وأسباب وطرق معالجة العنف ضد الأطفال داخل الأسرة، وقيمة ومكانة الطفل في الإسلام، إذ قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بالأزهر، إن كثير من الأسر تعاني مما يسمى بـ«متوالية العنف»، فكلما مورس العنف على أحد أفراد الأسرة، فإن الشخص يأخذ هذا العنف ويمارسه على شخص آخر في الأسرة، لا سيما على من هو أصغر منه في السن.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الجزار: طرح 19787 وحدة بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي

أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على طرح الإعلان الثاني عشر من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بوجه بحري ومدن القناة، بإجمالي 19787 وحدة سكنية، وبذات شروط الإعلان العاشر، على أن يتم العرض على مجلس الوزراء للموافقة. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق مي عبدالحميد، "تمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بما تتضمنه من تنفيذ وحدات استثمارية بعد الإعلان عنها؛ تحقيقاً لعائد يتم استخدامه لتخفيض تكلفة تنفيذ 13448 وحدة إسكان اجتماعي، مما يمثل اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة لتنفيذ المشروع "اجتماعي – استثماري" بصورة عاجلة".
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طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، غدا الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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