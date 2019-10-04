بأمر النائب العام.. حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

النيابة العامة - أرشيفية

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى أمس، وذلك بعد استجوابه.. وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن تفاصيل الواقعة والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما قام المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته، فحضر إليه الضابط يطلب منه الانصراف من المكان، ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما،

تطورت المشادة، إلى اشتباك بالأيدي، حيث انهال الضابط خلاله وعدد من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى، وهناك أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى