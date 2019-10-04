محمد صلاح في صدارة قائمة الأعلى تسويقيا بالبريميرليج

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يتصدر قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي (البريميرليج) قيمة تسويقيًا، ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني.. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من الفريق الأحمر، إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية بنصف مليار جنيه إسترليني.

وجاءت القائمة كالتالي: 1- محمد صلاح (ليفربول) = (143 مليون جنيه إسترليني). 2- هاري كين (توتنهام هوتسبير) = (122 مليون جنيه إسترليني). 3- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) = (117 مليون جنيه إسترليني). 4- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) = (116 مليون جنيه إسترليني). 5- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) = (114



وجاءت القائمة كالتالي:



1- محمد صلاح (ليفربول) = (143 مليون جنيه إسترليني).



2- هاري كين (توتنهام هوتسبير) = (122 مليون جنيه إسترليني).



3- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) = (117 مليون جنيه إسترليني).



4- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) = (116 مليون جنيه إسترليني).



5- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) = (114 مليون جنيه إسترليني).



6 - فيرجيل فان دايك (ليفربول) = (87 مليون جنيه إسترليني).



7- أليسون بيكر (ليفربول) = (86 مليون جنيه إسترليني).



8- نيجولو كانتي (تشيلسي) = (80 مليون جنيه إسترليني).



9- أليكسندر أرنولد (ليفربول) = (76 مليون جنيه إسترليني).



10- هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) = (61 مليون جنيه إسترليني).



11- أندي روبيرتسون (ليفربول) = (60 مليون جنيه إسترليني).



