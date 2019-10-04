ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

الإسماعيلي

تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

وأعلن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجة، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي، محمود منصف. خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد كاستلو. خط الوسط: عماد حمدي، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد بيومي، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن

وأعلن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجة، وجاءت كالتالي:



حراسة المرمى: محمد مجدي، محمود منصف.



خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد كاستلو.



خط الوسط: عماد حمدي، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد بيومي، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق، بيكيتي سيلفا، محمد الشامي.



خط الهجوم: بينسون سيلونجو، وجيه عبد الحكيم، محمد حمدي.



ويدخل الدراويش المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، والخسارة أمام المصري، بثلاثة أهداف لهدف، في المقابل يدخل وادي دجلة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر، بنقطة وحيدة، عقب الخسارة أمام طنطا، بهدف نظيف، والتعادل مع حرس الحدود بهدفين لمثلهما.