رياضة

ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
وأعلن المدرب الصربي ميودراج يسيتش، قائمة الإسماعيلي لمواجهة وادي دجة، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي، محمود منصف. خط الدفاع: باهر المحمدي، أحمد أيمن، أسامة إبراهيم، محمد مجدي، محمد هاشم، أحمد كاستلو. خط الوسط: عماد حمدي، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد بيومي، أحمد مدبولي، همام طارق، عبد الرحمن
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ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
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حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".
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ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
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«أخطاء التحكيم فجة».. بيان ناري من الإسماعيلي وتهديد بالتصعيد

أصدر الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يدين فيه الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام نظيره المصري، وقال النادي في بيانه: "يؤكد النادي الإسماعيلى، على رفضه القاطع عن ما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء تحكيمية (فجّة) ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام المصرى البورسعيدى والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت فى خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحة واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك".
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قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
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بداية ساحلية وقمة مبكرة.. مشوار الزمالك في الدوري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد (2019 - 2020) عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصيف اللقب في النسخة الماضية، عن عدة مواجهات صعبة في بداية المسابقة المحلية، حيث سيبدأ الفارس الأبيض مشواره من خلال بمواجهة ساحلية مع الاتحاد السكندري بالأسبوع الأول، وسيخرج إلى الفيوم لملاقاة فريق مصر المقاصة في الجولة الثانية، بعدها يستقبل الوافد الجديد إف سي مصر في الأسبوع الثالث، قبل أن يصطدم مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة مبكرة من الأسبوع الرابع.
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أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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