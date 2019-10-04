سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

45 قتيلا و1623 مصابا.. تظاهرات العراق تزداد دموية

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية، وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.
وأعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي اليوم، نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"،.وتزامنت هذه التطورات مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة
اقرأ المزيد
غزة (7)

شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.
مقتدى-الصدر

لا يمكن السكوت.. الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة «شلع قلع»، والبدء في إجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي»، متابعًا: «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». من جانبه، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
نبيل- القروي (3)

تونس.. تحقيق عاجل حول تعاقد القروي مع شركة يديرها ضابط موساد

طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها».
اقرأ المزيد من الأخبار
مقتدى-الصدر

لا يمكن السكوت.. الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة «شلع قلع»، والبدء في إجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي»، متابعًا: «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». من جانبه، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
تظاهرات العراق

تظاهرات العراق.. سقوط القتلى مستمر والأمن يتهم «قناصة مجهولين»

واصل المتظاهرين العراقيين اليوم الجمعة، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد، أعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين"، وهي التطورات التي تزامنت مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.
تظاهرات العراق

الكويت تُحذر مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مواطنيها الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن، نتيجة المظاهرات التي يشهدها عدد من المدن العراقية. وأهاب مصدر مسؤول بالخارجية في بيان رسمي، بالمواطنين المتواجدين حاليا بالعراق، إلى ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة، والى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات العراقية حتى يتيسر موعد المغادرة. وناشد المصدر المواطنين الكويتيين المتواجدين بالعراق، إلى الاتصال مباشرة على سفارة الكويت في بغداد، أو القنصلية العامة في البصرة، في حال الحاجة.
تظاهرات العراق

28 قتيلا حتى الآن.. متظاهرو العراق يعودون لوسط بغداد

قالت مصادر طبية عراقية، إن 28 شخصا قتلوا وأصيب مئات آخرون، في مخلتف أنحاء البلاد، في الاحتجاجات التي اندلعت يوم الثلاثاء الماضي، رفضا للفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب سكاي نيوز، التي أفادت أن قوات الأمن لم تجد مفرا سوى الانسحاب، أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والذين استمروا في تقدمهم رغم حظر التجول المفروض، وهم يهتفون مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة الحالية، محمّلين إيران مسؤولية الوصاية والهيمنة على العراق، وسط تراجع قوات الأمن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]