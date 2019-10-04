رياضة

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

تحرير:علي الزيني ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
وعن العودة للأهلي، أجاب ناصر ماهر، قائلًا:" الأهلي نادي كبير والعودة إليه أمنية، ولكن هدفي الأساسي هو اللعب بشكل مستمر، من أجل الإنضمام إلى المنتخب الأول". وشارك ناصر ماهر في فوز سموحة على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة
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ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

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حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

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