رياضة

حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م
سموحة
سموحة
أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".
وواصل: "المباراة الماضية كانت بنفس السيناريو ولكننا لم نحقق الثلاث نقاط، وحسام حسن تحدث معنا عن إيجابيات لقاء المقاولون، وهو ما ساعدنا اليوم". وعن احتفاله عقب تسجيله الهدف وخلع قميصه: "أركز مع الفريق وآمل اللعب مع منتخب مصر والاحتراف بمساعدة زملائي، ولن يأتي ذلك دون تعب واجتهاد". وأتم:"الفترة الماضية
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حمد -حسام- ميدو

ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".
ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
الإسماعيلي (2)

ثلاثي الإسماعيلي في مهمة دولية بعد مواجهة وادي دجلة

تلقى النادي الإسماعيلي استدعاءات رسمية للثلاثي شيلونجو من منتخب بلاده ناميبيا، وهمام طارق لاعب منتخب العراق، وبيكيتي سيلفا لاعب غينيا، في فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في السابع من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر، وستشهد تلك الفترة مباريات ودية وأخرى رسمية في تصفيات الوصول لكأس العالم قطر 2022، ومن المنتظر سفر ثلاثي الدراويش الدولي عقب مواجهة وادي دجلة، التي ستقام غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
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ناصر-ماهر

ناصر ماهر عن العودة للأهلي: هدفي اللعب بشكل مستمر

أكد ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فوز فريقه على فريق إنبي، مجرد بداية لطريق الانتصارات، مشيرًا إلى أن لديه الكثير ليقدمه مع الفريق السكندري، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، قائلًا: "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر لنا كل شيء، ولا يزال لدينا الكثير لنقدمه في بطولة الدوري، الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي، كان مهمًا للغاية و نستحق ذلك، وما زال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق خلال الفترة القادمة".
الاهلى وسموحة تصوير سامح ابو حسن (1)

سموحه يحقق فوزه الأول في الدوري على إنبي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ناصر ماهر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد شريف هدف التعادل للضيوف، وخطف حسام حسن هدف الفوز للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة واحدة وظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
حسام-حسن

«التحرير» تكشف كواليس ترشيح حسام حسن لقيادة المنتخب

علمت " التحرير" كواليس عودة حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لدائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر بالجبلاية أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، أجرى اتصالا بحسام حسن أمس واستطلع رأيه في قيادة المنتخب الوطني وأكد ترحيبه بالعمل مع أي جهاز معاون بشرط وجود شقيقه إبراهيم حسن معه فقط في منصب مدير الكرة. ويحظى العميد حسام حسن بدعم من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق والذي أعلن استقالته من الجبلاية عقب توديع المنتخب بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ16 وكذلك عمرو الجنايني وأشرف صبحي وزير الرياضة.
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