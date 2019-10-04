حسام حسن يكشف حقيقة تواصل جهاز المنتخب معه

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٩ م

سموحة

أعرب حسام حسن مهاجم فريق سموحة، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز علي إنبي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة علي ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.. وقال مهاجم الفريق السكندري في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، ان فريقه كان في حاجة لهذا الفوز والاعتماد عليه وهذا مكسب نبني عليه لباقي الموسم، والحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني والتزمنا بها.. وأضاف:"الهدف الذي جاء نتيجة تعبنا وتركيزنا طوال الفترة الماضية، وإن شاء الله يكون هذا الفوز إيجابي في المباريات المقبلة".

وواصل: "المباراة الماضية كانت بنفس السيناريو ولكننا لم نحقق الثلاث نقاط، وحسام حسن تحدث معنا عن إيجابيات لقاء المقاولون، وهو ما ساعدنا اليوم". وعن احتفاله عقب تسجيله الهدف وخلع قميصه: "أركز مع الفريق وآمل اللعب مع منتخب مصر والاحتراف بمساعدة زملائي، ولن يأتي ذلك دون تعب واجتهاد". وأتم:"الفترة الماضية

وواصل: "المباراة الماضية كانت بنفس السيناريو ولكننا لم نحقق الثلاث نقاط، وحسام حسن تحدث معنا عن إيجابيات لقاء المقاولون، وهو ما ساعدنا اليوم".



وعن احتفاله عقب تسجيله الهدف وخلع قميصه: "أركز مع الفريق وآمل اللعب مع منتخب مصر والاحتراف بمساعدة زملائي، ولن يأتي ذلك دون تعب واجتهاد".



وأتم:"الفترة الماضية سمعت أن جهاز المنتخب يتابعني وهذا يضع علي الضغط للتركيز بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".



وحقق سموحة، فوزا ثمينا على نظيره إنبي، بهدفين لهدف، سجل ناصر ماهر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد شريف هدف التعادل للضيوف، وخطف حسام حسن هدف الفوز للفريق السكندري، الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط ويرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند نقطة واحدة وظل في المركز السابع عشر وقبل الأخير.