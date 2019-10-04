رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.وأعلنت السلطات
وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.
وأعلنت السلطات العراقية في بيان رسمي اليوم، نقلته "فرانس برس"، مقتل اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين في وسط العاصمة، قالت خلية الإعلام الأمني أنهم قتلوا "بنيران قناصين مجهولين".
وتزامنت هذه التطورات مع دعوة الأمم المتحدة، للسلطات العراقية، بالتحقيق السريع والشفاف في استخدام قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، في تصريحات للصحفيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي"، بحسب سكاي نيوز.
وأضافت أن "المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، من بينهم عناصر من قوات الأمن.. و أنه تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقا عن معظمهم".
وأعربت هورتادو، عن قلقها من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي في بعض المناطق، بخلاف إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المحتجين.