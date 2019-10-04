رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

رئيس الوزراء العراقي

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.وأعلنت السلطات