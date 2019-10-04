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شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م
مظاهرات غزة - أرشيفية
مظاهرات غزة - أرشيفية
استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.
وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني قد توافدوا، اليوم، إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "المصالحة خيار شعبنا".ووصل الشباب الفلسطيني، إلى مخيمات العودة في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة والبريج
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عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت، حيث تفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية.
مظاهرات العراق

45 قتيلا و1623 مصابا.. تظاهرات العراق تزداد دموية

ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحتى مساء اليوم الجمعة، إلى 45 قتيلا، ونحو 1623 مصابا، بينهم 366 من الأمن، بحسب مصادر عراقية، وأكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أن من بين القتلى الـ45، يوجد 3 من قوات الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.. وواصل المتظاهرين العراقيين اليوم، احتجاجاتهم ضد الحكومة المستمرة وسط تصاعد كبير في الأحداث على الأرض، وتأكيدات أمنية وطبية، تفيد بمقتل 10 محتجين خلال تظاهرات اليوم في بغداد.
مقتدى-الصدر

لا يمكن السكوت.. الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة «شلع قلع»، والبدء في إجراء انتخابات مبكرة، إذ قال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: «احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة شلع قلع، ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي»، متابعًا: «ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه». من جانبه، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
نبيل- القروي (3)

تونس.. تحقيق عاجل حول تعاقد القروي مع شركة يديرها ضابط موساد

طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها».
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غزة (2)

5 قتلى و600 معتقل.. ضحايا الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر

قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت خمسة مواطنين، واعتقلت 600 آخرين، وهدمت 57 بيتا ومنشأة، خلال شهر سبتمبر المنصرم. وأوضح المركز في تقريره الشهري حول ابرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أن من بين الشهداء الخمسة، ثلاثة من قطاع غزة أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، من بينهم طفلان، فيما استشهدت نايفة محمد علي كعابنة (50 عاما) نتيجة إعدامها ميدانياً على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما استشهد الاسير بسام السايح (46) عاماً، من مدينة نابلس نتيجة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الاسرى الشهداء منذ بداية العام إلى ثلاثة شهداء.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

قوات الاحتلال تُطلق النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الأحد، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة. وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب المراكب على بُعد ثلاثة أميال مقابل بحر بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة على الصيادين الفلسطينيين تشمل إطلاق النار والاعتقال ومصادرة القوارب والمعدات، ويعاني قطاع الصيد البحري في قطاع غزة من مشاكل عدة، أبرزها الممارسات الإسرائيلية المستمرة التي تتمثل في إطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة، فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.
المسجد-الأقصى (1)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشئون المسجد الأقصى في القدس عزام الخطيب بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التضييق على دخول المصلين إلى أبواب المسجد الأقصى. يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي احتجزت صباح اليوم عددا من هويات المصلين في الأقصى، واستبدلتها ببطاقات أخرى لحين الخروج من المسجد.
قوات الاحتلال - فلسطين

فلسطين| 100 أسير يواصلون الإضراب في سجون إسرائيل

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون. ولفتت الهيئة في بيان صحفي إلى أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة. وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم.
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