شهيد و54 مصابا في الجمعة 77 لمسيرات العودة بغزة

٠٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٥٣ م

مظاهرات غزة - أرشيفية

استُشهِد فلسطيني وأصيب 54 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن المواطن علاء نزار عايش حمدان، 28 عاما، استشهد شرق مدينة جباليا بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، فيما أصيب 54 بينهم 22 بالرصاص الحي خلال الجمعة الـ77 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وكان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني قد توافدوا، اليوم، إلى نقاط الاحتكاك مع الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة السابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "المصالحة خيار شعبنا".ووصل الشباب الفلسطيني، إلى مخيمات العودة في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة والبريج