ميدو يعلق على أزمة جنش مع الزمالك وقرار عرضه للبيع

تحرير:علي الزيني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص

ميدو

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، والمدير الفني لفريق مصر للمقاصة على، أزمة التصريحات المتبادلة بين أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة صدى البلد، قائلًا: ""كنت أتمنى عدم حدوث هذا الموقف، ولكن لا يجب النظر لسلبيات أمير فقط، وإنما لإيجابياته أيضًا إذ أعاد تنظيم الأمور الإعلامية داخل النادي، وأصبح لديه منظومة مسيطر عليها بشكل جيد، وهذه كانت مشاكل تواجه الفريق منذ فترة".

وواصل حديثه، قائلًا:"أمير احتوى الكثير من المشاكل داخل الزمالك، فلا يجب أن ينسينا موقف سلبي كل المواقف الإيجابية، ولكن كان عليه التعامل مع موقف جنش في الغرف المغلقة.. اللاعب تحمل الكثير من أجل النادي وإخلاصه ليس محل شك، فإن شاء الله تحل الأمور". وعن شارة قيادة منتخب منتخب مصر، قال ميدو: "في حالة تواجد

وواصل حديثه، قائلًا:"أمير احتوى الكثير من المشاكل داخل الزمالك، فلا يجب أن ينسينا موقف سلبي كل المواقف الإيجابية، ولكن كان عليه التعامل مع موقف جنش في الغرف المغلقة.. اللاعب تحمل الكثير من أجل النادي وإخلاصه ليس محل شك، فإن شاء الله تحل الأمور".



وعن شارة قيادة منتخب منتخب مصر، قال ميدو: "في حالة تواجد أحمد فتحي، لا يجب أن ينال أحدا غيره شارة القيادة، لأنه يمتلك تاريخ طويل ويلعب لمنتخب مصر منذ 17 عامًا، ولا مشكلة أن يحملها صلاح في غياب فتحي".



وتطرق ميدو إلى حالة ملعب أسوان قبل استضافة لقاء الأهلي غدً السبت، قائلًا: "ملعب أسوان سيئ جدًا، والأهلي سيعاني من اللعب عليه".



وعن رأيه في فايلر مدرب الأهلي، أجاب: "مازال الحكم عليه مبكر، ولا يجب أن يتم التعامل معه كما حدث مع كارتيرون، ومارتن يول ولاسارتي وجميعهم قدموا بداية جيدة أيضًا."