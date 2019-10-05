الأرصاد: طقس اليوم حار نهارًا لطيف ليلًا

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمىالقاهرة 24 35شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 20 32الإسكندرية 20 31بلطيم 20 30مطروح 22 31السلوم 20 30سيوة 22 34بورسعيد 24 30دمياط 23 30الزقازيق 21 34الإسماعيلية 20 35السويس 21 35العريش 20 32رفح 19 31رأس سدر 23 35نخل 14 34نويبع 22 34طابا 22 32كاترين