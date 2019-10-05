البنتاجون: هذا موعد انطلاق القاذفة الأمريكية الجديدة بي - 21

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

البنتاجون

حددت قيادة القوات الجوية الأمريكية "البنتاجون" ديسمبر 2021 موعدا لإجراء أول إطلاق للقاذفة الاستراتيجية المتطورة الجديدة "بى – 21". وذكرت قيادة البنتاجون أن القاذفة الجديدة من طراز "ستسيلث" وتمتلك قدرة متفوقة على التسلل من شبكات الرصد الرادارى وتفاديها وصولا إلى أهدافها المحددة. وقال ستيفين ويلسون رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، فى مؤتمر عن تكنولوجيا القتال الجوى عقده معهد ميتشيل للدراسات الدفاعية وفنون الحرب، إن القاذفة الجديدة "بى – 21" ستكون ذراعا طوليا لسلاح الجو الأمريكى لتنفيذ مهام ذات طبيعة استراتيجية وتكتيكية بعيدة المدى فى آن واحد.

وأشار ويلسون إلى أن كافة تطبيقات الذكاء الاصطناعى تم توظيفها فى هذه القاذفة المتطورة بما سيجعلها إضافة حقيقية إلى القدرات القتالية للقوات المسلحة الأمريكية.وتتولى مؤسسة "نورثروب جرومان" مهمة تطوير واختبار القاذفة الأمريكية "بى – 21"، وحددت منتصف العام 2020 لتسليم القاذفة الجديدة لسلاح الجو الأمريكى