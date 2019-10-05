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«أبل» تعترف بوجود عطل كارثي يصيب أجهزة أيفون

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
أيفون
أيفون
اعترفت شركة صناعة التكنولوجيا الأمريكية "أبل" بوجود عطل كارثي يصيب أجهزة أيفون "6 إس" وأيفون "6 إس بلس". وذكرت الشركة في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن "بعض أجهزة أيفون 6 إس وأيفون 6 إس بلس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة، وتؤثر هذه المشكلة فى الأجهزة التي تم تصنيعها في الفترة من أكتوبر عام 2018 إلى أغسطس 2019، ولها أرقام متسلسلة متوالية"، مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلة مجانًا.
ويعد جهاز أيفون 6 إس له أهمية خاصة في تاريخ آبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة أيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءًا من إصدار أيفون 7 في 2016. وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن أجهزة أيفون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته آبل مؤخرا يمنح حامليه فرصة
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