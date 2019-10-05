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إيران تهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تواجه أجهزة الاستخبارات والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية مخاطر ضخمة على المستوى الأمني، بعد أن دخلت إيران كطرف مُهدد للانتخابات الرئاسية
تحرير:محمود نبيل ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
إيران
إيران
لا تزال عملية تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد أي تدخلات خارجية أمرا صعب المنال في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، وتحديدًا في أعقاب دخول أطراف جديدة على خط التهديدات التي تمثل صداعًا في رأس الأجهزة المعلوماتية. تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بات أمرًا لا يمكن تأخيره أو التغاضي عنه في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن محاولات من جانب قراصنة إيرانيين لاختراق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض الانتخابات المقبلة خلال عام 2020.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الجمعة، إن مجموعة من القراصنة مرتبطة بالحكومة الإيرانية، حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها لم تنجح. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ومن جانبها، قالت مايكروسوفت في وقت سابق من
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دونالد ترامب

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
البنتاجون

البنتاجون يعلن استعداده للتعاون في التحقيق بقضية عزل ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" استعدادها للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، في أعقاب اتهامات بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني من أجل إجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق. ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان أن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع المكاتب بتسليم كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة بالتحقيقات في قضية عزل الرئيس ترامب، وذلك من أجل أن تتم مراجعتها، موضحا أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي.
ترامب وروحاني.jpg2

بعد فشل الدبلوماسية| هل تدخل أمريكا في حرب ضد إيران؟

أدت الجهود الفاشلة لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تشديد الجانبين مواقفهما ودفعت الدبلوماسيين للتحذير من تزايد عدم الثقة وخطر التصعيد، وحاول كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والياباني شينزو آبي، سد الفجوة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني حسن روحاني بالاجتماع مع الطرفين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. في أعقاب ذلك شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق بشأن كيفية تطور الأزمة التي سعوا إلى حلها منذ فترة طويلة.
ترامب

استقيل يا «وضيع».. ترامب يهاجم رئيس مخابرات النواب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتعين على رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الاستقالة من منصبه، وواصفه بـ"الوضيع"، وأضاف أنه يجب البحث في أمر شيف فيما يتعلق بـ"الخيانة"، وذلك خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ووصف ترامب، شيف -الذي أبلغ عن مكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في شهر يوليو الماضي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، وأثار المخاوف بشأنها- بـ"غير الأمين"، مؤكدًا "أنه يتعين حماية هوية الشخص المبلغ، فقط في حال كان الأمر قانونيًا"، كما أعرب ترامب عن إصراره على أن تلك المكالمة الهاتفية كانت "مثالية"،بحسب سي إن إن.
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صحف سعودية

صحف عربية: ترامب يصف دعوات عزله بـ«الانقلاب»

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تداعيات محاولة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأوضاع في اليمن، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الدعوات المطالبة بعزله بأنها "انقلاب"، وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه "خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثاني والدين والجيش والجدار الحدودي وحقوقه". وكان الديمقراطيون في مجلس النواب أعلنوا عن التحضير لإجراءات عزل ترامب.
صحف

صحف عربية: مطالب بتسريع عزل ترامب وأمريكا تكبل ظريف

لا تزال إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، وأطلعتنا على تفاصيل وفاة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الديمقراطيون يطالبون بومبيو بوثائق لتسريع عزل ترامب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن تداعيات فضيحة المكالمة الأوكرانية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منافسه المحتمل في الانتخابات جو بايدن، تواصل أمس مع تصعيد الديمقراطيين تحركاتهم لبدء إجراءات العزل.
صحف-الكويت

صحف عربية: ترامب يدافع عن نفسه والإمارات تصل للفضاء

تصدرت محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما أطلعتنا على وصول إماراتي إلى الفضاء، واستعرضت أيضا تكليف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مجددا، بتشكيل حكومة جديدة. وتحت عنوان "ترامب: إطلاق إجراءات عزلي (نكتة)"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهزأ بالسبب الذي استند إليه خصومه الديمقراطيون لفتح تحقيق رسمي في الكونجرس بهدف عزله من منصبه، وهو مطالبته، في اتصال هاتفي، نظيره الأوكراني بالتحقيق بشأن منافسه جو بايدن.
دونالد ترامب

ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين. وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
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