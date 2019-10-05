إيران تهدد الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تواجه أجهزة الاستخبارات والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية مخاطر ضخمة على المستوى الأمني، بعد أن دخلت إيران كطرف مُهدد للانتخابات الرئاسية

تحرير:محمود نبيل ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

لا تزال عملية تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد أي تدخلات خارجية أمرا صعب المنال في الولايات المتحدة خلال الوقت الحالي، وتحديدًا في أعقاب دخول أطراف جديدة على خط التهديدات التي تمثل صداعًا في رأس الأجهزة المعلوماتية. تأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية بات أمرًا لا يمكن تأخيره أو التغاضي عنه في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن تم الكشف عن محاولات من جانب قراصنة إيرانيين لاختراق حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض الانتخابات المقبلة خلال عام 2020.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الجمعة، إن مجموعة من القراصنة مرتبطة بالحكومة الإيرانية، حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها لم تنجح. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ومن جانبها، قالت مايكروسوفت في وقت سابق من

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لوكالة أنباء "رويترز"، أمس الجمعة، إن مجموعة من القراصنة مرتبطة بالحكومة الإيرانية، حاولت اختراق حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أنها لم تنجح.

ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين

ومن جانبها، قالت مايكروسوفت في وقت سابق من اليوم نفسه، إنها شهدت نشاطًا إلكترونيا كبيرا من قبل المجموعة التي استهدفت أيضًا مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين وصحفيين يغطون السياسة العالمية وإيران.

ويعد موقع حملة "Republican Trump" الرسمي هو المنصة الوحيدة من مواقع المتنافسين الرئيسيين المتبقية المرتبطة بخدمة البريد الإلكتروني السحابي من مايكروسوفت، وذلك وفقا لسجلات تم الكشف عنها في الساعات القليلة الماضية.

وقال مدير الاتصالات في حملة ترامب "تيم مورتو": "ليس لدينا ما يشير إلى أن أيا من البنية التحتية لحملتنا كان مستهدفًا"، نافيا التقارير التي تحدثت عن محاولات اختراق إيرانية أمس الجمعة.

وفي غضون 30 يومًا بين شهري أغسطس وسبتمبر، قامت المجموعة، التي أطلق عليها اسم "الفسفور"، بأكثر من 2700 محاولة لتحديد حسابات البريد الإلكتروني التي تخص عملاء محددين، ثم هاجمت 241 منها، لتكون بذلك واحدة من أكثر الهجمات شراسة في السنوات القليلة الماضية.

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وقال موقع مدونة تابع لمايكروسوفت: "تم اختراق أربعة حسابات نتيجة هذه المحاولات. هذه الحسابات الأربعة لم تكن مرتبطة بالحملة الرئاسية الأمريكية أو المسؤولين الحاليين والسابقين في الحكومة".

وأضاف: "لقد أخطرت مايكروسوفت العملاء المتصلين بهذه التحقيقات والتهديدات، وعملت وفقًا لما هو مطلوب مع من تم اختراق حساباتهم لتأمينهم".

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الاختراق للتدخل في الانتخابات مصدر قلق للحكومات، خاصة أن وكالات الاستخبارات الأمريكية خلصت إلى أن روسيا أجرت عملية قرصنة ودعاية ممنهجة لتعطيل العملية الديمقراطية الأمريكية في عام 2016 لمساعدة ترامب آنذاك في أن يصبح رئيسًا، إلا أن موسكو نفت أي تدخل لها.

ولم تصدر الحكومة الإيرانية أي تعليق من خلال وسائل الإعلام التابعة لها على بيان مايكروسوفت، إلا أن بعض المعلومات التي نشرتها مدونة الشركة الأمريكية العملاقة، أشارت إلى أن مجموعة الفسفور تعرف أيضًا باسم "APT 35" و"Charming Kitten" و"Ajax Security Team"، وهي أسماء لمجموعات أكدت دوائر الاستخبارات الأمريكية أنها تتبع إيران بشكل أساسي.

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وقالت شركة ريدموند، ومقرها واشنطن، إن الفسفور استخدم المعلومات التي تم جمعها من البحث عن أهدافهم أو وسائل أخرى لإعادة تعيين كلمة المرور أو ميزات استرداد الحساب ومحاولة الاستيلاء على بعض الحسابات المستهدفة.

وأوضحت المدونة أن الهجمات لم تكن معقدة من الناحية الفنية، إلا أن المتسللين حاولوا استخدام كمية كبيرة من المعلومات الشخصية لمهاجمة أهداف.