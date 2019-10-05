رياضة

العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص
ليفربول
ليفربول
تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.
وتواجه الفريقان على ملعب الأنفيلد في عصر البريميرليج في 13 مباراة سابقة، حقق خلالها الريدز 7 انتصارات مقابل 3 انتصارات لليستر سيتي وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 18 هدفًا واهتزت شباكه بـ12 هدفًا. ويتصدر إيان راش أسطورة ليفربول السابق، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 9 أهداف،
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حكيم-زياش

أياكس يتحرك لحماية زياش من الأندية الكبرى

يحاول أياكس أمستردام الهولندي، الحفاظ على خدمات نجمه المغربي حكيم زياش، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، والتي جذبت أنظار أكبر الأندية الأوروبية، وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى قيام أياكس بإزالة الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد النجم المغربي عند تجديده، وقدم زياش عروضًا باهرة مع أياكس الموسم الماضي، حيث مكن الفريق الهولندي من التتويج بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.
جونيور أجايي (2)

تغيير وحيد في تشكيل الأهلى أمام أسوان

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة أسوان المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد أسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر في مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسه مع فريقي بيراميدز والزمالك واللذان حققا العلامة الكاملة من مباراتين وضعت الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.
سون

نجم توتنهام يدق أبواب الدوري الإيطالي

أشار ثييس بليميستر، وكيل أعمال اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، إلى إمكانية رحيل نجم توتنهام إلى صفوف فريق نابولي الإيطالي، وقال بليميستر في تصريحات خاصة لموقع "فوكس سبورت آسيا": "لم أحضر أي لاعب إلى نابولي من قبل، لكني أرغب في ذلك لأن دييجو مارادونا، اللاعب المفضل لديّ، لعب في صفوفهم، ولمَ لا يرحل سون إلى نابولي في يوم من الأيام؟! لا يمكنك أبدًا الجزم بشيء في كرة القدم، سون يحب إيطاليا والطعام والشعب الإيطالي، ربما ليس من السهل نقله من توتنهام، لأنه سيكلف المشتري الكثير، ولكن من يدري يومًا ما".
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فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
توتنهام‎

في مباراة مثيرة.. توتنهام يخطف الفوز من ساوثهامبتون

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نظيره ساوثهامبتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سجل ندومبيلي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك داني إنجز هدف التعادل للضيوف، وأضاف هاري كين الهدف الثاني لفريق السبيرز، الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، بنفس عدد نقاط ليتسر سيتي الخامس، علمًا أن الأخير سيواجه نيوكاسل يونايتد غدًا الأحد، في المقابل تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتًا.
مانشستر سيتي‎

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن أمام واتفورد

تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة السادسة، والتي سيكون على رأسها استقبال مانشستر سيتي لنظيره واتفورد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الاتحاد، ويحتل السيتي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد نقطتين، ويبحث السيتي عن استعادة الثقة بعد كبوة الجولة الماضية، التي سقط خلالها بصورة مفاجئة خارج ميدانه أمام نورويتش سيتي بنتيجة 3-2، بينما يبحث واتفورد عن تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.
بيراميدز-والداخلية (5)

بداية الدوري المصري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة، أبرزها افتتاح الدوري المصري الممتاز، بين طلائع الجيش والمقاولون العرب في الثالثة عصرًا على أون سبورت، وتليه مواجهة الجونة والإسماعيلي في الخامسة والنصف مساءً، ثم بيراميدز أمام إنبي على أون سبورت بالترتيب، وفي الدوري الإنجليزي، يلعب ليستر سيتي أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي نفس التوقيت يلعب مانشستر سيتي ضد واتفورد، وإيفرتون ضد شيفيلد، وبيرنلي ضد نورويتش سيتي، أما أبرز مواجهات الدوري الإسباني فستجمع بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في السادسة والنصف مساءً.
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