العلامة الكاملة هدف ليفربول أمام ليستر اليوم

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ ص

ليفربول

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول نظيره ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب الأنفيلد، ويحتل الليفر صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما يوجد ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق الريدز خلالها 13 انتصارا مقابل 7 انتصارات للثعالب، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 38 هدفًا مقابل 27 هدفًا لليستر سيتي.

وتواجه الفريقان على ملعب الأنفيلد في عصر البريميرليج في 13 مباراة سابقة، حقق خلالها الريدز 7 انتصارات مقابل 3 انتصارات لليستر سيتي وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، وسجل ليفربول في تلك المباريات 18 هدفًا واهتزت شباكه بـ12 هدفًا. ويتصدر إيان راش أسطورة ليفربول السابق، قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 9 أهداف،