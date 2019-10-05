سبت كروي ناري.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

محمد صلاح

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، أبرزها عندما يحل الأهلي ضيفًا على أسوان في الثالثة عصرًا في الجولة الثالثة من الدوري المصري، ويلعب الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة أمام الإسماعيلي في نفس التوقيت، الخامسة والنصف مساءً، وفي الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي، تبدأ مواجهة برايتون أمام توتنهام في الواحدة والنصف ظهرًا، كما يواجه ليفربول مع المصري محمد صلاح، نظيره ليستر سيتي، في الرابعة مساء، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:

- الدوري المصري أسوان × الأهلي - الساعة 3 عصرًا الإنتاج الحربي × المقاولون العرب - الساعة 5:30 مساء وادي دجلة × الإسماعيلي - الساعة 5:30 مساء المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - الساعة 8 مساء - الدوري الإنجليزي برايتون × توتنهام هوتسبير - الساعة 1:30 ظهرًا ليفربول ×