مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

تصادم - أرشيفية

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.

ونتج عن الحادث مصرع شخصين كانا يستقلان السيارة الربع نقل وإصابة قائدها وقائد الملاكي وآخر، وتم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفى الجامعي، وجارى استكمال الاجراءات القانونية.



