جريمة

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

تحرير:التحرير ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارتين ربع نقل وأخرى ملاكي بمدخل كوبري قرية بني حسين بطريق أسيوط منفلوط الزراعي. تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأخرى ربع نقل ووقوع وفيات ومصابين. وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بمدخل كوبري قرية بني حسين بالطريق الزراعي بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكى.
ونتج عن الحادث مصرع شخصين كانا يستقلان السيارة الربع نقل وإصابة قائدها وقائد الملاكي وآخر، وتم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة ونقل المصابين للمستشفى الجامعي، وجارى استكمال الاجراءات القانونية.

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إحباط تهريب أدوية تخسيس بـ33 مليون جنيه عبر ميناء السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ 33 مليون جنيه. وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ السويس بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير باستيراد حاوية مشمولها "كراسي معاقين" وارد نهائي إلى ميناء العين السخنة من إحدى الدول الأجنبية.. وإخفاء وتهريب مواد محظورة " غير واردة بالمستندات" ضمن مشمول الرسالة، دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة للقانون.
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تأجيل محاكمة 37 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة الأربعاء المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، لانتداب باحث اجتماعي لإعداد تقرير حول أحد المتهمين الأحداث في القضية. وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
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تأجيل محاكمة 4 متهمين في حرق كنيسة «كفر حكيم»

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة رئيس المحكمة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، إلى جلسة 10 نوفمبر المقبل. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطا ومجندا من بينهم مأمور مركز كرداسة. وفي 20 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ20 متهما، و3 سنوات لـ«حدثين»، لإدانتهم بارتكاب وقائع إتلاف المال العام والتعدي على ممتلكات عامة في القضية المعروفة باسم «حريق كنيسة كفر حليم» بمنطقة بكرداسة.
محكمة-ارشفية

المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء". كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة متهم واحد بالسجن خمسة سنوات. وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
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قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 7 أشخاص في تصادم بطريق «بلبيس - القاهرة»

شهد طريق" بلبيس - القاهرة" الصحراوي، اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ربع نقل و"ميكروباص" بطريق "بلبيس – القاهرة" الصحراوي، بدائرة مركز شرطة بلبيس. أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.
حادث تصادم

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
تجار مخدرات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 25 ألف قرص مخدر في بني سويف

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، القبض على 3 أشخاص عُثر بحوزتهم على 25 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهم بمدينة الفشن، وذلك بعد ورود معلومات أكدتها تحريات الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، من أحد مصادره السرية تفيد أن كلا من "محمد. ح" 53 سنة، و"أحمد. ع"، سائقين، كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع "حسين. م" عاطل، وأنهم تعاقدوا على صفقة لجلب كمية من الأقراص المخدرة بصدد ترويجها على عملائهم، خاصة من الشباب.
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