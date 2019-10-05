صحف عربية: بغداد ساحة حرب بين الأمن والمتظاهرين

الصحف كشفت عن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة، بعد الاحتجاجات المتواصلة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٤ ص

لا تزال أحداث العراق تتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، كما أطلعتنا الصحف على الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها تونس غدا الأحد، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه رغم حظر التجول تجمع عشرات المتظاهرين وسط بغداد أمس في اليوم الرابع من حركة احتجاجية في العاصمة ومحافظات جنوبية ارتفعت حصيلتها إلى 46 قتيلا. وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين "الفاسدين" ووظائف للشباب، واتهمت السلطات قناصين مجهولين بقتل أربعة أشخاص ببغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني "استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين. تحت عنوان "جمعة الرصاص.. في العراق"، أوضحت صحيفة "الشاهد" أن حدة التظاهرات تصاعدت أمس في وسط بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية، ووصلت إلى الاشتباكات مع رجال الأمن؛ ما أدى إلى ارتفاع

وأفادت خلية الإعلام الأمني "استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين" في وسط بغداد بنيران قناصين مجهولين.

تحت عنوان "جمعة الرصاص.. في العراق"، أوضحت صحيفة "الشاهد" أن حدة التظاهرات تصاعدت أمس في وسط بغداد وفي عدد من المحافظات العراقية، ووصلت إلى الاشتباكات مع رجال الأمن؛ ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 51 قتيلا، وإصابة المئات.

وازدادت وتيرة العنف بعد خطاب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الذي تعهد فيه بإجراء إصلاحات، مؤكدا للمتظاهرين أن صوتهم مسموع ومطالبهم محقة، بينما وصف مراقبون ما جرى بـ"جمعة الرصاص".



وذكرت صحيفة "الخليج" أنه في تدخل نادر دعا المرجع الديني علي السيستاني المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف، لكنه أمر الفصائل السياسية أيضا بالاستجابة لمطالب المحتجين.

وفي رسالة تلاها أحمد الصافي، ممثل المرجع الأعلى، في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال السيستاني إن الاحتجاجات "خلفت عشرات الضحايا وأعدادا كبيرة من الجرحى".

وحضت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقا، محذرة من أن ذلك يحمل خطر "ردع صحفيين آخرين عن نقل الأحداث المرتبطة بالوضع".



صحيفة "القبس" أفادت أن مصادر رسمية أعلنت أن هناك 60 قتيلا سقطوا في احتجاجات العراق بينهم 18 في بغداد على الأقل.

وكشفت وكالة الأنباء العراقية الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي يوجه برفع حظر التجول في بغداد ابتداءً من الساعة الخامسة من فجر السبت. وكان قد تم فرض حظر التجول في عدد من المدن العراقية، وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة وأرسلت تعزيزات إلى شرق بغداد ذي الكثافة السكانية العالية، وأرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية.

وكشفت الصحيفة أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الحكومة العراقية للاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي طالب، الجمعة، بالتحقيق في الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف المحتجين.

ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة، إلى التحقيق الفوري بشأن سقوط قتلى في المظاهرات التي تجتاح العراق.

وقال الحلبوسي إنه من المهم اتخاذ إجراءات حقيقية تتوافق مع مطالب المتظاهرين، مضيفا: "نحتاج إلى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد"، مؤكدا أن "الفساد آفة يجب القضاء على حيتانها".



وبالانتقال إلى تونس، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس تمت دعوتهم لانتخاب برلمان جديد غدا الأحد، وستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أنه يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.



وتحت عنوان "مذكرة استدعاء للبيت الأبيض بشأن فضيحة أوكرانيا"، كشفت صحيفة "البيان" عن أن مشرعين ديمقراطيين يجرون تحقيقا لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدروا، الجمعة، مذكرة استدعاء للبيت الأبيض تلزمه بتقديم جميع الوثائق المتعلقة باتصالاته مع أوكرانيا.

وصدر البيان من لجان بمجلس النواب بعد مهلة منحت للبيت الأبيض لتسليم المعلومات المطلوبة طواعية الجمعة، إلا أن إدارة ترامب لم تمتثل للطلب.



بينما أوضحت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ترامب لم يقرر التعاون مع الكونجرس في عزله"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس، إنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونجرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعيا إلى عزله. وصرح ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين".

وهدد الديمقراطيون بإجبار البيت الأبيض، أمس، على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق. وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه من المقرر أن يبلغ البيت الأبيض الكونجرس أنه لن يتعاون مع مطالب نواب للحصول على أدلة وشهادات.

وحول الأوضاع في فلسطين، كشفت "الشاهد" عن استشهاد فلسطيني وإصابة 54 شخصا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا استشهد، بينما أصيب 54 خلال مشاركتهم في مسيرات «العودة وكسر الحصار» على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، د.أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن الشاب عايش حمدان "28 عاما" استشهد، بينما أصيب الآخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع المشاركين في الجمعة الـ77 للمسيرات التي حملت شعار "جمعة المصالحة وخيار شعبنا".



وذكرت "البيان" أن هيئة مسيرات العودة في غزة حذرت من "انفجار حتمي" جراء خطورة الأوضاع في القطاع المحاصر. وأكدت الهيئة المكونة من فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في بيان بمخيم العودة شرق مدينة غزة، استمرار المسيرات "بطابعها الجماهيري والشعبي".

ودعت الدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتهم في إنهاء ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في العمل والتجارة والسفر والتنقل دون قيود".