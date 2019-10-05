«أهلي فايلر» يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية ضد أسوان

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق أسوان، في الثالثة عصر اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على استاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة تقديم العروض الجيدة، والاستمرار في المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، حيث يدخل الأحمر في منافسة شرسة مع فريقي بيراميدز والزمالك، اللذين حققا العلامة الكاملة من مباراتين، ما وضع الفريقين في صدارة الترتيب بالتساوي في النقاط والفارق في عدد الأهداف.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسوان في مباراة ستكون صعبة في ظل خوضها في الثالثة عصرًا، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة الجنوبية، الأمر الذي سيعقد المباراة أمام رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خاصة أن لاعبي الأحمر يعانون من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات. في المقابل يسعى أبناء مجدي عبد

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أسوان في مباراة ستكون صعبة في ظل خوضها في الثالثة عصرًا، وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة في المحافظة الجنوبية، الأمر الذي سيعقد المباراة أمام رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خاصة أن لاعبي الأحمر يعانون من الإجهاد بسبب تلاحم المباريات.



في المقابل يسعى أبناء مجدي عبد العاطي لاستغلال عامل الأرض والجو في ظل التعود على هذه الأجواء، ويأمل في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي، وخطف أي نقاط تدفعه للأمام في سلم ترتيب مسابقة الدوري، خاصة بعد تعثره في المباراة الأولى أمام مصر للمقاصة بنتيجة (3-2) على الرغم من تقديم عرض قوي، والتعادل في المباراة الثانية سلبيا أمام نظيره مصر إف سي.



ويدخل الأهلي هذه المباراة في المركز الثاني برصيد ست نقاط بفارق هدف عن بيراميدز المتصدر، بينما يمتلك فريق أسوان نقطة وحيدة في المركز الـ13.

