الريال في رحلة الحفاظ على صدارة «الليجا» أمام غرناطة

٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

ريال مدريد

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وستكون المواجهة الأبرز عندما يستقبل ريال مدريد نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يوجد غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 46 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها الريال الانتصار في 32 مباراة مقابل 6 انتصارات لغرناطة، وتعادلا في 8 مواجهات، وفي تلك المباريات سجل ريال مدريد 116 هدفًا، واهتزت شباكه بـ43 هدفًا.

وتواجه الفريقان في 23 مباراة من قبل في الدوري الإسباني على ملعب البيرنابيو، حقق خلالها الريال الانتصار في 20 مباراة مقابل فوز وحيد لغرناطة وتعادلا في مباراتين، وسجل الريال في تلك المباريات 77 هدفًا، واهتزت شباكه بـ18 هدفًا. ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو