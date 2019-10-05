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وفاة الصحفي سليمان الحكيم بعد صراع طويل مع المرض

تحرير:محمد مصباح ٠٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
الصحفي سليمان الحكيم
الصحفي سليمان الحكيم
توفى الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بأحد مستشفيات الإسماعيلية. وكتبت ابنته إسراء الحكيم، الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "بابا فى ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون". ونعى محمود كمال، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على موقع "فيسبوك"، الكاتب الكبير، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.? وقال جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين على "فيسبوك"، رحم الله الكاتب الصحفي الكبير الزميل العزيز الأستاذ سليمان الحكيم وأسكنه فسيح جناته ولأسرته ولنا جميعا الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وسليمان الحكيم، صحفي، وناقد فني، صدرت له العديد من الكتب منها:“عبد الناصر والإخوان، تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة، وأباطيل الفراعنة، ورسالة إلى الوالي، والمعاني في الأغاني، وشهادات في الفكر والسياسة، وغيرها". وترأس الحكيم، تحرير جريدة الجيل، وله العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المستقلة
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عاصم الجزار وزير الإسكان

الإسكان تصدر قرارا بشأن «دار مصر وسكن مصر وجنة»

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استكمال إجراءات سداد باقي قيمة مقدم الحجز للحاجزين السابق تخصيص وحدات سكنية لهم، والموقوف التعامل عليها من قبل البنك بمشروعات (دار مصر، سكن مصر، جنة) بالمراحل السابق طرحها، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا، بشرط عدم سحب جدية الحجز حتى تاريخه وكذا تقديم طلب حديث برغبته في استكمال الإجراءات بالأسعار المعمول بها حاليا، والتي سيتم تحديدها من اللجنة المختصة بالتسعير لكل مشروع.
وزير الدفاع

وزير الدفاع ينيب القادة لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إذ وضع قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقرأ الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وفي نطاق الجيش الثالث الميداني، وضع قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.
نبيلة-مكرم (2)

الهجرة تصدر بيانا بشأن قضية المهندس علي أبو القاسم

قالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إنها تواصلت مع عدد كبير من الجهات وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد قضية المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية، مشيرة إلى أنه تم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية في إطار احترام القوانين السعودية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أخطاء في منهج التاريخ على بنك المعرفة (صور)

رصد مجدي مدحت أدمن ائتلاف تحيا مصر بالتعليم، عدة شكاوى من أولياء الأمور في أثناء استخدام أبنائهم طلاب الصف الأول الثانوي العام لبنك المعرفة، وتمثلت الشكاوى في تجربة الطلاب لبنك المعرفة لمادة التاريخ، تحديدا على أسئلة الدرس الثاني "مصادر دراسة الحضارات"، وتنقسم مصادر دراسة الحضارات إلى مصادر أولية وتشمل: الآثار، النقوش، البرديات، الأوستراكا، النقود والمسكوكات، كتابات المؤرخين القدماء، ومصادر ثانوية وتشمل: كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير.
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التأمين الصحي بالإسماعيلية يستقبل مواطني 5 محافظات

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، إن مواطني محافظات المرحلة الأولى وهي «السويس، والأقصر، وجنوب سيناء، وأسوان، والإسماعيلية» بدأو في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لليوم الثاني، مؤكدًا أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عامًا، ليقوم بتسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل.
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إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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سحب قطعة أرض من «الإذاعة والتليفزيون» بالإسماعيلية

أصدر المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية، قرارا برقم 554 لسنة 2019 بسحب قطعة أرض تبلغ مساحتها 1723 مترا مربعا والسابق تخصيصها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ونص القرار على سحب القطعة رقم 73 ومساحتها 1723م2 من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وردها لمشروع تطوير أبو عطوة.
كفر الشيخ

«احنا معاك يا سيسي».. مسيرات مؤيدة للرئيس بالمحافظات

مسيرات حاشدة انطلقت على مستوى محافظات الجمهورية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه لمحاربة الإرهاب والقضاء على كافة أشكاله، فضلا عن حماية البلاد من الفوضى مرددين هتافات مؤيدة للرئيس، إلى جانب وجود دعم نسائي كبير.
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